Az idén százharminc éves a Nardai Független Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Saját településükön kívül a szomszéd Pinka-völgyi falvakban élők is számíthatnak a nardai önkéntes tűzoltókra. Az idén 130 éves egyesület 35 éves parancsnokával, Lőrincz Márkkal a tűzoltószerházban beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

– 2019-ben újította fel az épületet az önkormányzat, lecserélték rajta a tetőt, külső szigetelést kapott, és belül is megszépült. Akkor kaptuk az idővonalat – mutatja Márk az egyik fal teljes szélességében futó fényképalbumot, amely végigköveti a százéves évfordulóra újraalakult Nardai Független Önkéntes Tűzoltó Egyesület történetét.

1891-ben jegyezték be az egyesület elődjét. Az újraalakulás után Nysa mentőautót kaptak, amit saját kezűleg alakítottak át tűzoltóautóvá. A későbbi fotókon már látszik az Opel Blitz jármű, ami sokáig kísérte őket. 1992-ből egy Szlovákiában rendezett tűzoltóverseny eredményeivel büszkélkednek a képek. 1995-ben avatták a tűzoltószerházat. 2005-ből egy nemzetközi tűzoltási és mentési gyakorlatot idéznek a fotók. 2016-ban 125 éves évfordulójukra az önkormányzattól kaptak új zászlót. A Steyr 791 négykerék-meghajtású tűzoltófecskendő is feltűnik az ünnepség pillanatain. Harminc-negyven oklevél is helyet kapott a falon: jeleskedtek a tűzoltósportokban, és kiemelkedő szakmai tevékenységükért is kaptak elismerést. Miután többször elárasztotta a falut a víz, homokzsákokkal kellett bevédeni a házakat. Márknak akkor a parancsnok távollétében kellett irányítania a védekezést.

– 2013 óta élek a faluban, 2014-ben léptem az egyesületbe, és 2019. december elején vettem át a parancsnokságot Pezenhoffer Zoltántól, aki 34 év után adta át a stafétát. Hivatásos tűzoltóként szereltem fel 2008-ban Siófokon, aztán Nardára hozott az élet. Megtiszteltetés az önkéntesek parancsnokának lenni, de adódnak kihívások is – mondja Márk. A titkárát, Fichtacher Gábort, a parancsnokhelyettes Pezenhoffer Balázst és Simon István elnököt említi, a segítségükkel látja el a feladatát. A 31 tagú egyesület pedig tűzoltószakmai kérdésekben számíthat parancsnokára, aki a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyelet műveletirányító referense.

Aktív tagságuk – 18 fő – tűzoltó alaptanfolyamot végzett. Folyamatban van további három önkéntes beiskolázása. A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás értelmében Narda, Felsőcsatár, Vaskeresztes, Horvátlövő, Pornóapáti és Bucsu tartozik a vonulási területükhöz, de kaptak már riasztást Toronyba is. Ennek is nyoma van a kissé megsárgult, 1958-ban nyitott működési naplóban, ami tudósít a tavalyi könyvtártűzről, és arról is, hogy 2013 februárjában a hófúvásban hány járművet mentettek ki a hóból.

A pályázati lehetőségekkel élnek, folyamatosan bővült védőeszközeik, felszereléseik köre. A tűzoltójármű összes tömlőjét lecserélték már, légzőkészülékeket, feszítővágó berendezést is szereztek be – az utóbbit még nem használták, csak gyakorlatokon. Jól jön a tapasztalat, amit Márk hivatásosként gyűjtött, hiszen sok minden csak éles helyzetben sajátítható el.

Tavaly a Covid miatt kevesebbet találkoztak. Márk abban bízik, ha a járvány lecseng, többször látják egymást. Addig marad jó emlékként a tavalyi falufarsang, amikor a tűzoltóautójukból ők szolgáltatták a zenét. A faluban ha kell, fát vágnak, rendezvényeket biztosítanak. Két éve Narda volt a helyszíne az országos horvát zarándoklatnak, oda érkezett a vándor Szűzanya-kegyszobor – az esemény lebonyolításában is részt vettek. Ahogy 130 éves fennállásuk alatt, úgy most is igényesen és szakértelemmel látják el a feladataikat.

Kiemelt képünkön: A nardai önkéntes tűzoltók a Kossuth utcai szerház előtt