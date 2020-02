Az indiai oktatók szeretnek Szombathelyen élni

Három indiai tanít jelenleg az ELTE Savaria Egyetemi Központ Savaria Műszaki Intézetében, mindhárman Magyarországon szeretnének letelepedni.

Egy hete érkezett Dél-Indiából a nemrég doktorált, tamil anyanyelvű dr. Jeganmohan Sudhanraj, aki bioanyagok kutatásával foglalkozik. Otthon már hat éve tanított egyetemen, mindig angolul, úgyhogy nem izgult a külföldi hallgatóknak tartott első órája miatt, ami előtt beszélgettünk. Végzettsége gépészmérnök, a gép­elemek és a belső égésű motorok című tantárgyakat fogja oktatni. Friss magyarországi tapasztalatai szerint ez egy jó hely, ahol békességben lehet élni. Felesége építőmérnök, két gyermeket nevelnek. Szeretné őket is elhozni szeptemberben, hogy magyarul tanuljanak, és itt járhassanak iskolába.

Dr. Singh Tej mérnök-fizikus másfél éve oktat Szombathelyen anyagtudományt, termodinamikát, gyártástechnológiát. Kutatásai a növényi rostokkal erősített anyagok fejlesztésére irányulnak. Például a cementipari hulladék­anyagokból hoznak létre újra felhasználható bioanyagot, amit az autóiparban a fékekhez lehet felhasználni. Témája az is, hogy a fogászatban hogyan lehet alkalmazni például a kendert, valamint létrehozni olyan, fogpótláshoz használt anyagokat, amelyek segítik a gyógyulást. Szereti Szombathelyet, ő is itt szeretne letelepedni. Indiai a barátnője, biológus, doktorátusa van, nyáron kötnek házasságot, utána ide­költözik Magyarországra. Dr. Singh reméli, hogy találnak számára is megfelelő állást.

Mindkét fiatalember dr. habil. Fekete Gusztáv munkatársa, és közös területük a biokompozitok fejlesztése, amelyeknél az úgynevezett erősítőanyag is biológiai úton lebomló vagy emberi szervezetbe beültethető (az emberi szervezetben felszívódó). Ezt az új területet a Széchenyi István Egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszékével összefogva kutatják.

Prof. dr. Jurij Sidor mérnök-fizikus PhD-hallgatója Chakravarty Purnima, aki szintén anyagtudományt tanít. Északkelet-Indiából származik, és 2019 szeptemberétől dolgozik az intézetben. A szüleinek teaültetvényük van, ők termesztik és szállítják a teát cégeknek, akik aztán filteres teát készítenek belőle. Két testvére van, egyikük közgazdász, míg a másik pénzügyi tanácsadó, Purnima fizikusként végzett, nagyon tetszik neki Magyarország, különösen Szombathely, mert nem olyan zsúfolt, mint az otthoni nagyvárosok. Szereti ezt a nyugalmat, szívesen maradna az egyetemen, ha lesz rá lehetősége. Mint minden külföldinek, neki is a Csónakázótó a kedvenc helye, szabadidejében oda jár ki futni.