Az intézmény bezárásának elkerüléséért már kötelező a maszkhasználat az ELTE SEK-en – fotók

A tanévet jelenléti oktatással kezdték az ELTE Savaria Egyetemi Központban és a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjában is. De maszkot viselni kell.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete augusztus 30-án tájékoztatóban foglalta össze az idei tanévre irányadó kötelezettségeket. A negyedik hullám felfelé ívelő szakaszára tekintettel a közösségi helyiségekben a maszk használata kötelező, ez alól csak az oktató kivétel. – Már a tanévnyitón mindenki maszkot viselt. Jó érzés volt látni, hogy megtelt az épület, másrészt, hogy a hallgatók és az oktatók is fegyelmezetten fogadták az intézkedést: hogy sokáig maradhasson a jelenléti oktatás, indokoltak a szigorú szabályok – mondta el Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa.

A tájékoztató kimondja: a járvány alakulásától függetlenül meg kell tartani az alapvető egészségügyi szabályokat. Az egyetem valamennyi polgárától elvárja: oltassa be magát a koronavírus ellen. (Az átoltottság intézményükben és az ELTE-n általában magas.) A kurzusok oktatásszervezési módját a kar dékánja által kiadott eljárásrend szerint határozták meg. A beoltottság hiánya nem mentesíti az egyetemi polgárokat a kötelezettségeik teljesítése alól.

A negyedéves Molnár Dorottya a hallgatói önkormányzat tagja, szeptember első hetében a gólyahetüket tartották. Nem számítottak a helyzetre, de nem is érte őket váratlanul: rögtön beszerezték a maszkokat, a hallgatóknak is jutott a belső terekbe. Forgács Tamás a sportszakosok nevében nyilatkozott: – A járvány első időszakában szenvedtünk a maszktól, de mostanra át tudtunk állni fejben. A gyakorlatokon is kötelező viselni, bármilyen intenzitású az edzés, az óra. Több pihenővel, ivószünetekkel oldjuk meg.

Ferenczi Mercédesz harmadéves és gazdasági képzésre jár. Szerinte is zökkenőmentes volt az átállás. Az oktatókat plasztikfal választja el a hallgatóktól az előadásokon – jegyezte meg. Hajas Ádám hatodéves, osztatlan tanárképzésben vesz részt. Az egyéni gyakorlatát egy középiskolában végzi, így csak hetente egyszer két órát tölt az egyetemen. A fokozott higiéniára a gyakorlati helyen is ügyelnek, de ott még nem kell maszk. Egyetértettek abban, hogy az ELTE részéről érthető a szigor. Biztonsági lépésként élik meg az intézkedést, és azért is ilyen fegyelmezettek, hogy ne zárjon be az iskola. Nem akarnak visszamenni az online térbe.

Hétfőtől bizonyos helyeken kötelező az orvosi maszk használata a Pécsi Tudományegyetemen is. A PTE operatív stábja a biztonságos jelenléti oktatás és biztonságos munkahelyi környezet megteremtésének érdekére hivatkozva határozta meg a maszkhasználat szabályait szeptember 13-ától visszavonásig. Kottász Gergely sajtóreferens úgy tájékoztatott: a PTE célja az újabb lezárások és a komolyabb baj megelőzése, tehát a jelenléti oktatás fenntartása.

Ennek érdekében hozta meg az operatív stáb azt a döntést, hogy azokon az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlati órákon, ahol nem megoldható a megfelelő szellőztetés és a biztonságos távolság megtartása, a hallgatók számára kötelező a maszk. A többi helyen, tehát a folyosókon, közösségi terekben továbbra is csak ajánlott. A visszajelzések alapján a hallgatók elfogadják a fenti célt, ők sem kívánják visszahozni a távoktatást.

Kiemelt képen: ELTE SEK, fertőtlenítőállomás. Forgács Tamás, Hajas Ádám, Molnár Dorottya és Lenkai Nóra