A vasi irodák főként külföldi bajnoki mérkőzésekre és BL-meccsekre utaztatnak

Az elszánt szurkolók előszeretettel követik kedvenceiket megmérettetéseikre, ha kell, akár külföldre is. Kíváncsiak voltunk, melyek a legkeresettebb sportágak, és hogy mennyiért juthatunk ki egy-egy meccsre vagy versenyre.

Idén ismét nagy eseményre, a tokiói olimpiára készül a sportvilág, ahol több százezer szurkoló szeretné élőben buzdítani kedvencét. Vas megyében nem találtunk olyan utazási irodát, amely értékesítene a rendezvényre szóló utakat, így a Magyar Olimpiai Bizottságtól érdeklődtünk, hogy melyik iroda szervez utazást az eseményre. Válaszukban egyetlenegyet említettek, azt, amelyik a közbeszerzést megnyerve felhatalmazást kapott az utaztatási feladatok intézésére. Az, hogy ezeket az utakat mely irodáknak értékesítik tovább, a válaszból nem derült ki.

Némethné Horváth Jutka, az egyik szombathelyi utazási iroda munkatársa elmondta: bár elérhetők náluk dartsra, Forma–1-re, focimeccsekre és teniszversenyekre is utak, szinte kizárólag a focimeccsekre van kereslet. Úgy véli, az internetes vásárlás kezdi visszaszorítani az irodák eladásait. Főként külföldi bajnoki mérkőzésekre és BL-meccsekre utaztatnak. Jutka szerint talán a spanyol bajnokság meccseire van esélyünk – irodától függetlenül – jegyet kapni, az angol és német mérkőzésekre magán­emberként nehéz belépőjegyet szerezni. A csapatoknak érdekük, hogy csoportosan adják el jegyeiket, így előnyben részesítik az utazási irodák megkeresését.

És hogy mennyi az annyi? Nagyjából 500 euróból áll meg egy ilyen út egy főre, ami körülbelül 180 ezer forintnak felel meg: ez az összeg nem csak a repülőjegy és a belépőjegy árát tartalmazza. Benne foglaltatik három éjszaka szállás reggelivel, a transzfer és az idegenvezetés is – ez egy minimumár. Súlyosan befolyásoló tényező a kirepülés költsége: minél előbb foglaljuk le az utat, annál kevesebbet kell majd fizetnünk.

– A bonni Falco-meccsre utaztak általunk néhányan, de ők nem csoportosan, hanem egyénileg tették ezt – hallottuk Jutkától.

Egy lelkes Falco-szurkolót, Orbán Marcellt is megkérdeztünk: ő kisgyermekkora óta rendszeres látogatója a csapat mérkőzéseinek, majdnem mindig követi őket külföldre is. Így tett pár héttel ezelőtt is, amikor Bonnba utazott. Fapados társasággal repültek Bécsből Kölnbe, ami oda-vissza 20 eurójukba került fejenként. A bonni helyi tömegközlekedésre napijeggyel 6-6 eurót költöttek, és a szállást is megúszták alig több, mint 40 euróból. Marcell utazott már NBA-meccsre is.

– Gondolhatnánk, hogy egy amerikai út jóval borsosabb árú – kezdte, majd elmondta, hogy ESTA-vízumot váltott, amely 14 dollárjába került. Közlekedésre az alternatív taxizást ajánlja, az sokkal olcsóbb, mint a sárga taxi.

– Először egy, a Times Squaere-től ötpercnyi sétára lévő hotelben szálltunk meg. Ott elég magasak a szoba­árak, mivel frekventált a hely, és pluszadókat is felszámolnak. Rangadóra a jegyárak 200 dollárról indulnak, de Brooklynban már 20 dollártól láthat meccset az ember – mesélte. Járt hokimeccsen is, ahol 24 dollárért a nyolcadik sorban ülhetett. Egy alkalommal pedig a pálya széléről követhetett figyelemmel egy Knicks–Lakers-rangadót, karnyújtásnyira az ikonikus Lebron Jamestől.

– Oda az anyagiakat nem nézve vásároltam meg a belépőjegyemet, hiszen ki tudja, adódik-e még ilyen lehetőség az életemben – tette hozzá.