Az irodalom játék és beszélgetés – Tóth Kingával, a sárvári születésű művésszel beszélgettünk

Tóth Kinga sárvári születésű költő, tanár, zenész, énekes, hangperformer és vizuális művész. Többrétegű munkái azt üzenik: az irodalom nem csak leírt betűk halmaza: képe, vitalitása van. Kinga rangos irodalmi díjak birtokosa, a hétvégén újabb jelentős nemzetközi elismerésben részesült: alkotásainak formai változatosságáért az idén ő kapta a Bernhard Heidsieck-díjat.

A kísérletező költészetet elismerő irodalmi díjat az olasz Bonotto Alapítvány és a párizsi Pompidou Központ ítélte oda a magyar mellett németül és angolul is rendszeresen publikáló szerzőnek. Hang-, kép- és filmverseit, performanszait, digitális alkotásait értékelték a díjjal. Magát nyőgérinek mondja – ott élt 4 éves koráig –, de sok éve projektszerűen, főleg külföldön dolgozik. Ezekben a hónapokban az Art Quarter Budapest művészeti központban van az otthona, ahol külföldi és magyar művészek inspiráló környezetben alkothatnak. Ott értük utol.

– A legintenzívebb gyerekkori élményeim Nyőgérhez kapcsolódnak. Meghatározó az ott megélt szabadság, a falu, a táj, az emberek. Az utóbbi években rengeteget utaztam, éppen ezért szeretnék majd bázisokat kialakítani. Jó lenne ott egy kis ház, ahonnan dolgozhatok, lejárhatok a Csecsér-partra. Az az egyetlen hely, ahol vannak gyökereim – vallja. Az egykori Sylvester János Általános Iskolába Sárvárra járt.

– A zongoratanárnőm, Zsirai Éva fontos versesköteteket adott a kezembe, megismertetett Csáth Géza, Kosztolányi és Edgar Allan Poe világával. Bárdosi Lászlóné irodalomtanárom által faltam a verseket, szavaltam. Rumplerné Jakics Erikának, a némettanárnőmnek a verseimet mutattam meg. A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumból a Rózsa Ferenc karnagy vezette énekkart említi.

Hosszú idő és kanyarokkal tűzdelt út vezetett addig, hogy a most 37 éves Kinga publikáljon. Először Székesfehérvárra, a Kodolányi egyetemre járt német és kommunikáció szakra. Németből a mesterképzést Veszprémben, a Pannon Egyetemen végezte. Kommunikáció és médiatudomány mesterszakon a Budapesti Metropolitan Egyetemen diplomázott művészeti kommunikációból.

Az első diplomája után Sárváron középiskolai helyettesítő óraadó, nyelviskolai tanár és logisztikus állása is volt, emellett a Tóth Kína Hegyfalu kísérleti punkzenekarban zenélt, énekelt, 25 évesen bébiszitternek állt Angliában. Ezután költözött Budapestre, került be a művészeti életbe.

– A diákírók, diákköltők sárvári találkozója volt az első szemnyitogató hely, ahol az élő irodalomhoz tudtam kapcsolódni. Nem a fővárosban jártam egyetemre, így sokáig egyáltalán nem jártam írótársaságokba. Miközben a József Attila Kör (JAK) és a Fiatal Írók Szövetsége jól működő és ismert szervezetek voltak már akkor, én évekig vidékről publikáltam. Az irodalmi folyóiratok impresszumaiból gyűjtöttem ki az e-mail-címeket, és küldtem el a verseimet az Árgus folyóiratba, az írásai­mat az Élet és Irodalomnak, a Palócföldnek és a Műútnak, ahol fiatal szerzők munkáit is fogadták.

Budapestre kerülve pályázni kezdtek az akkori párjával, jöttek a felkérések, a kiállítások, a koncertezés. Lektor volt a Palócföld folyóiratnál, közben kulturális szervező a Rohamban, bekerült a JAK-ba és a Fiatal Írók Szövetségébe. 2013-ban jelent meg az első, társadalmi kérdéseket feszegető verseskötete mondókaátiratokkal, saját illusztrációkkal Zsúr címmel. Később ezzel jutott ki egy ösztöndíjprogramra Stuttgartba, már akkor publikálta néhány versét külföldön. Figyelte a kinti pályázatokat. Hívták felolvasóestekre – a stuttgarti akadémia visszahívta programokra: látták, hogy performanszokat készít, hangköltészettel és vizuális alkotással is foglalkozik. Az első kötetet újabbak követték. Az All Machine intermediális kiadvány versekkel, grafikai munkákkal, hanganyaggal és 2017-ben a Holdvilágképűek prózakötet grafikákkal és röntgenfelvételekkel. További ösztöndíjakra pályázott, egyre kevesebb időt töltött Magyarországon. Most itthon él, de év végén egy rezidenciaprogramra készül Baselbe, jövőre Berlinbe. Másfél hete az Írmag/Offspring című kétnyelvű, vizuális költészetből, hangköltészetből, videómunkákból és grafikákból összeálló kiadványát bemutató kiállítása nyílt egy budapesti galériában. Néhány nap telt el a megnyitó óta, és jött a hír: Kinga, aki 2017-ben elnyerte a Hazai Attila Irodalmi Díjat, és akit német nyelvű irodalmi-művészeti munkásságáért Svájcban Hugo Ball támogatói díjjal is kitüntettek, most a performatív irodalmár, Bernard Heidsieck emlékére alapított díjat nyerte el, amely az élő művészetet támogatja. A hétvégi ünneplést dolgos napok követik az irodalmi Nobel-díjig – mondja nevetve. Addig is reméli, minél több lehetősége lesz tanítani, emberekkel együtt gondolkodni, rengeteg örömöt szerezni és megélni azáltal, amit vall: az irodalom élő dolog, játék, kapcsolódás és beszélgetés.