Az iskola konyhakertje – Pályázaton nyert a Derkovits, a báli bevételt is erre fordították

Reichert Judit igazagatónő a diákok fenntarthatóságra, egészséges életmódra való hajlamának, felelősségtudatának és együttműködőkészségének kialakulását várja a projekttől.

A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola vezetősége mindig is szerette volna fejleszteni, szépíteni az intézményt. Korábban játszóteret építettek volna az udvaron, azonban ez nem jöhetett létre, hiszen a környező lakótelep közüzemi vezetékei pont a terület alatt futnak.

Korlátozott lehetőségeiket igyekeznek kihasználni, így jelentkeztek az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, valamint a váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által meghirdetett pályázatra, melynek célja, hogy országosan iskolakerteket hozzanak létre. A program második ütemébe került be a szombathelyi iskola. A pályázat 190.000 Ft-ról szól: ebben az értékben kaptak kertészeti eszközöket és vetőmagokat. Egy harmincórás akkreditált iskolakerti képzés is a „csomag” részét képezi, emellett az Iskolakertekért Alpítvány megbízott biokertészei nyújtanak szakmai segítséget a gondozáshoz: javaslatokat tesznek arra, hogy hol és hogyan volna érdemes kialakítani a kertet, milyen növényeket szabad és nem szabad egymás mellé ültetni.

Aprogramban kapott eszközök mellett az iskolának nem kis mennyiségű pénzre is szüksége volt, hogy a magokat legyen is hova elültetni. Meg kellett venni a magaságyásokhoz a faanyagot, a festéket, a csavarokat, a földet. Ezt a februári szülői bál bevételének nagy részéből sikerült fedezniük.

Tizennégy magaságyást terveznek így kialakítani, április 20-án ebből négy került a helyére. A többi is már készül, remélhetőleg mire a gyerkek visszatérnek az iskolába, addigra minden készen lesz.

Az ágyásokban már szépen nő a hagyma, az epret, a saláta és a retek. Az egyik tanteremben a paprika- és paradicsompalánták növekszenek és várják, hogy a fagyosszentek után kiültessék őket. – Minden nap öntözzük őket, és lelkendezünk, hogy már mennyi minden kikelt és mekkorát növekedett. Az, hogy gondoskodhatunk a növényeinkről, kicsit minket is kiszabadít a bezártságből. Csak azt sajnálom, hogy ezt egyelőre a gyerekek még nem láthatják – mondta Reichert Judit, az iskola igazgatója.

Hozzátette: a programba azért fogtak bele, mert pedagógia programjuk szerint két dolgot tart anaknagyon fontosnak: a testi-lelki egészséget és az alkalmazható tudást. Azt gondolták, hogy ezek fejlesztésébe és mindennapi átadásába az iskolakert létrehozása nagyon jól illeszkedik. Emellett a kertészkedés elősegíti a környezettudatos szemléletet, fenntarthatóságra, egészséges életmódra nevel.Fejleszti a gyerekek felelősségtudatát, megtanulnak együttműködni általa és munkára neveli őket. – Fontosnak tartom még, hogy tapasztalat útján tanít, nem a tankönyvből szerzik meg a diákok az iskmereteket: élőben is láthatják, hogy hogyan fejődik ki egy növény – fejtette ki Judit.

A derkovitsosok egyébként lelkesen fogadták a hírt, hogy lehet saját kertjük. – Talán az alsósok egy fokkal még izgatottabbak voltak, de én azt gondolom, hogy ha a felsősök is megjönnek, és látják, hogy mi, pedagógusok is dolgozunk és hogy milyen jó ebben részt venni, ők is szívesen bekapcsolódnak majd. Mielőtt ez a rendkívüli helyzet kialakult volna, előtte már a paprika- és paradicsommagot el kellett ültetni, hogy időben kifejlődjenek. Ezt már a gyerkek csinálták – osztotta meg velünk az igazgatónő.