Az iskola névadójáról emlékeztek a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI-ban

Alig ért véget a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett kulturális hét a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI-ban, már Móra Ferenc halálának 85. évfordulójára emlékeztek.

Az iskola névadójának munkásságát két napon keresztül elevenítették fel a diákok, és az ünneplésbe besegítettek a helyi versszeretők is, akik Móra-művekből olvastak fel a gyerekeknek. A Móra Emlékbizottság elnöke példaértékűnek nevezte a megemlékezést, és Vészits Andrea író, Móra Ferenc dédunokája is köszönetét fejezte ki a programokért. „Azt láttam, hogy a gyerekek igazi figyelemmel vannak jelen, ami nagyon nagy dolog. Az iskola tanárai, az érintett szülők és mindenki, aki ezekről a programokról tudomást szerzett, vagy jelen volt, részese lett annak, amit megtartottatok, a magyar kultúra pedig tőletek is erőt kapott, ti meg őtőle” – fogalmazott az iskola igazgatójának dr. Mesterházyné Jánosa Magdolnának eljuttatott levelében.