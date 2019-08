Az iskolákban már szortírozták a tankönyvcsomagokat – Sok helyen a diákok is segítettek

Az iskolakezdés főleg az elsősöket tölti el izgalommal, ők nagyon várják, mikor tarthatják kezükben az első tankönyveket. A legtöbb iskolában azonban erre még várni kell, csak a tanév első napján adják át a csomagokat.

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

A Szombathelyi Neumann János Általános Iskolában augusztus közepén kapták meg a könyveket. Azóta már azokat osztályok szerint rendezték, ma pedig idősebb diákok segítségével a tantermekbe kerülnek. Tíz középiskolás teljesít majd így közösségi szolgálati órákat.

– A diákok itt is az első tanítási napon vehetik kézbe a könyveket – mondta el Kajtárné Tancsics Hajnalka tankönyvfelelős. Már tavaly is ebben a rendszerben dolgoztak, így a szülőknek és a gyerekeknek nem kell külön ezért bemenniük az intézménybe. Mivel az általános iskolás diákok ingyen jutnak a könyvekhez, az osztályfőnököknek nem kell a pénzzel bajlódniuk, nagyon gyorsan végeznek a feladattal.

Hozzájuk minden rendelt darab megérkezett, de a pótrendelést így sem lehet elkerülni. Van ugyanis néhány diák, akik a nyári hónapokban jelentkeztek át a Neumannba, nekik nem tudták időben leadni az igénylést. Azok sem kapják meg minden könyvüket szeptember másodikán, akik évet ismételnek, mert nem sikerült a pótvizsgájuk. Az ő csomagjuk csak szeptember végén érkezik meg. Nagyjából tíz diák van ebben a helyzetben. Sok hiányosságot ilyenkor is meg tudnak oldani az iskola könyvtárából, de például matematikából idén több évfolyam is új tankönyvből tanul majd, ezek még nem állnak rendelkezésre az intézményben.

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Laczó Tamás, a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója azt mondta, ők az elsők között kapták meg a csomagot, már augusztus 5-én minden darab az iskolában volt. A szállítás pedig idén is gond nélkül ment, már ellenőrizték: a rendelés hiánytalan. Csak a központosítás utáni első években volt néha kisebb fennakadás, már tavaly is teljesen gördülékenyen ment a folyamat.

Náluk most az osztályfőnökök dolgoznak a szortírozáson. Már múlt héten elkezdték a munkát, hamarosan a végére is érnek. Ehhez ők is igénybe vették néhány diák segítségét. A gyerekek a körmendi gimnáziumban is az első tanítási napon, osztályfőnöki órán kapják meg az elkészült csomagokat. Ez azért is jó, mert így a tanárok egy-egy hasznos tanácsot, fontos információt is adhatnak a könyvek mellé.

Régebben az elsősök az ismerkedésre szolgáló Hangya Táborban vehették át a pakkot, idén viszont ők is csak szeptember másodikán jutnak hozzá. A tanárok azonban szüleiknek már elmondták, milyen egyéb tanszereket (füzeteket, írószereket) kell beszerezniük az iskolakezdésig. Laczó Tamás hozzátette: szerinte praktikusabb ez a rendszer, a középiskolás szülők és diákok már nem izgulnak annyira, ráérnek az első napon a könyvosztással. Sokan örülnek neki, hogy egy pluszkört megspórolhatnak.

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Papp Tibortól, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatójától megtudtuk, ők a héten már várják a diákokat és szüleiket a könyvosztásra az intézmény alagsorában. Így a kicsik is már az első napon bekötött tanszerekkel mehetnek az iskolába. Hozzájuk augusztus 7-én érkezett a szállítmány, idén is hiánytalanul. Pótrendelésekkel természetesen ők is számolnak, hiszen náluk is vannak átjelentkezések.

A tartós könyveket idén újra kiosztják, viszont munkakönyvekből, munkafüzetekből minden diák újat kap majd. A gimnázium felsőbb évfolyamai­ban fizetni kell a könyvekért, de rászorultsági alapon ott is lehet kérni a kedvezményt – tette hozzá. Nagyon gyorsan zajlik náluk a kiadás, minden gördülékenyen halad, hiszen ők is előre elkészítették a könyvcsomagokat. Ebben húsz diák segédkezett. Mikl Péter például már régen teljesítette az előírt közösségi szolgálatot, mégis aktívan segít a könyvek rendezésében. Azt mondja, megkérték rá, és ő szívesen vállalta.

Ahhoz, hogy a tankönyvek minden oktatási intézménybe időben eljussanak, már hónapokkal korábban el kellett kezdeni a munkát. Az iskolák félmillióval több tankönyvet rendeltek idén, mint tavaly. Augusztus első napjaiban azonban már mind a 13 millió tankönyv megérkezett a központi raktárba, ahonnan mintegy négyezer helyszínre szállították ki azokat. Naponta kétszáz iskolába szállított ki a Magyar Posta összesen 4600 tonnányi tankönyvet, négy hét alatt, a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Zrt. megbízásából. Az iskolákba előre egyeztetett időpontban érkeztek a könyvek. Az ütemtervet végig tartani tudták, így mindenhol szortírozva várják a csomagok a diákokat.