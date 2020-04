Az Olaszországban élő Varga Judittal az atlétikáról és a koronavírus-járványról beszélgettünk

A középtávfutószámokban jelenleg is tíz országos csúcsot jegyző Varga Judit 2004 óta él Olaszországban. Megkérdeztük, milyen a viszonya most az atlétikával és azt is, hogyan vészelik át a koronavírus miatt kialakult nehézségeket.

Varga Judit a Haladás VSE atlétájaként 1995-ben lépett először a nemzetközi porondra, negyedik lett a junior-Eb-n. Három év múlva már felnőtt fedett pályás Eb-bronzot szerzett 800 méteren, 2002-ben negyedik volt a szabadtéri Eb-n 1500-on. Számos topviadal dobogósa. Összesen tíz szabadtéri és fedett pályás országos csúcsot jegyez ma is a felnőtt és az U23-as korosztályban.

– Büszkeséget jelent, sokat dolgoztam azokért a csúcsokért. Nem is gyengécskék, ma is megállnák a helyüket, főleg az 1500-as (4:01,26) – mondta Varga Judit, aki a napokban 44. születésnapját ünnepelte. – Jó lenne, ha valaki a közelükbe kerülne. Pedig akkoriban nem volt könnyű Magyarországon az atlétáknak. Magamban mosolygok, amikor látom, hogy Olaszországban milyen körülmények között dolgozhatnak. Akit egy klub kiválaszt, 17 éves korától legkevesebb 1500 eurós fizetést kap, minden egyes versenyre külön juttatást, és a legkülönbözőbb kezeléseket az egészségügyi központban. Féltem a lányomat, Giadát, aki 14 éves és mondhatni, a hasonmásom. Nagyon könnyű edzeni, ugyanazok a fizikai jellemzői, mint nekem, technikailag viszont magasabb szinten van. Megrémít, hogy bekerülhet ebbe a rendszerbe, ahol már ifikorban rengeteg pénzt kapnak és sokszor túledzetik őket.

Judittal négy éve arról beszéltünk, hogy hosszútávfutásra váltott. Abban bízott, hogy 2004 után újra olimpikon lehet.

– Igen, szerettem volna kijutni a 2016-os, riói olimpiára. Nem sikerült teljesítenem a szintet, már belátom, hogy feleségként, anyaként talán túl nagy cél volt ez. De nem bántam meg, hogy belevágtam. Nagy álmom teljesült, hogy maratonokat is futhattam. Az ötödik előtt tíz nappal megsérültem. Akkor azt gondoltam, hogy olyan sok kilométer már nincs a lábamban, hogy ezt erőltessem. Inkább elosztogatom a kilométereket annyi évre, amennyire csak lehet. Futás nélkül ma sem tudok létezni. A klubomban a csapatbajnokságon három-négy számot is elvállalok, és a legjobb pontszerzők közé tartozom most is. De ma már keveset versenyzek, inkább csak edzek a magam örömére. És edzősködöm. Újonc és serdülő korú gyerekeket tanítok az atlétika alapjaira. Nagyon büszke vagyok arra, hogy másfél év alatt a nulláról indulva mennyit fejlődtek, ráadásul sérülésmentesen. Rengeteget tanulok, továbbképzéseken veszek részt – Giada miatt is. Szeretnék majd edzőként továbblépni, és a középtávfutásra specializálódni.

Judit Gencsapátiból indult, 2004 óta él Olaszországban. Férje, Alberto Donati annak idején tízpróbázó volt, ma elismert fizioterapeuta. Otthonuk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan leginkább elhíresült Veneto és Lombardia tartományokkal szomszédos Emilia-Romagna tartományban van; San Sabinót még a térképen sem jelölik, olyan kicsi.

– Mindig is imádtam a vidéki életet, de most a világ legnagyobb szerencséjének tartom, hogy az Appenninek egy völgyében, a várostól távol, a természet közepén élünk. El sem tudom képzelni, hogyan élnénk túl egy ilyen karantént egy városban, egy pici lakásban. Persze a járvány, a megszorítások minket is érintenek. Errefelé sohasem volt nagy rohanás, könnyen beszédbe elegyedtek az ismerősök. Több mint egy héttel ezelőtt voltam utoljára bevásárolni, nagy trauma. Maszkkal eltakart arcú emberek egymástól minél távolabb, kapkodva intézik a dolgukat. A mi környékünkön nem nagy a fertőzöttség, egyetlen ismerősünk volt, egy 5 km-re lévő vegyes boltot vivő bácsi, aki meghalt. De persze vannak, a legtöbben a 20 km-re lévő Forliban lévő idősek otthonában. A 140 lakóból már több mint száz a fertőzöttek száma.

– Amúgy elképzelhetetlen tartom, hogy mi ne estünk volna át a vírusfertőzésen. A férjem fizioterapeutaként hetente egyszer Padovában, illetve Riminiben is dolgozott, versenyekre utaztunk. Volt néhány nap, amikor mindkét gyerek enyhén lázas volt. De itthon nem sokat érzékelünk a nehézségekből – folytatta Judit. – Hatalmas a kertünk, atlétikapálya méretű és egy kisebb erdő is tartozik hozzá. Így könnyű otthon maradni és szabadban is lenni. Korábban is sokat voltunk együtt négyesben, most mindig.

– A gyerekek február 24-e óta nem járnak iskolába, online oktatás van. Szerencsére anyagilag nem rogytunk meg, a férjem rengeteget dolgozott – amíg lehetett –, és nem nagyon költekeztünk. Nyáron és karácsonykor szoktunk hazalátogatni Magyarországra, illetve húsvétkor Toszkánába. Most ez maradt el. Sokat vagyunk a kertben; a férjem már szinte botanikus kertté varázsolta, még egy kis tavacskát is csinált vízeséssel. Az utóbbi években nem volt időm, de most újra elkezdtem zöldséget termeszteni. A kinti munka formában tart minket. A lányomnak az edzője is vagyok, csak az edzéstársai hiányoznak neki. A fiam, Patrik távolugrónak született; 7 évesen 4,5 métert tud mezítláb. Alberto a famegmunkálásból maradt forgácsból készített neki helyet a szökdelésekhez. Szóval, tudunk edzeni is. Ez nagyon jó, mert az atlétika szerelmesei vagyunk mind a négyen.