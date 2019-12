Az ölbői kutyatámadás ügye: tanúk a bíróság előtt

Tizenkilenc tanú meghallgatásávalkezdődött az ölbői kutyatámadás ügyének bizonyítási eljárása kedden a Szombathelyi Törvényszéken. A védelem célja továbbra is az, hogy bebizonyítsa: nem a vádlott kutyái támadtak.

Rendőröket, állatorvosokat, a megtámadott asszonyokat és a vádlott fi át is meghallgatta kedden dr. Varga Roland. Az

előkészítő ülésen, októberben nem ismerte el bűnösségét a vádlott, ezért kezdődött tegnap bizonyítási eljárás. A vádlott azt igyekszik bizonyítani védőjével, hogy nem az ő kutyái támadták meg a két aszszonyt és okoztak maradandó sérülést. Az egyik néninek amputálni kellett a kezét és a fél alkarját – ez lett a tavaly december 13-án történt támadás vége.

A védő fotókkal készült: hasonló kutyák élnek a környéken, álláspontjuk szerint azok is támadhattak Ölbőn. Egyik tanú sem emlékezett annyira a kutyák külsejére, hogy megnézte volna a fotókat. A védelem egy másik érve volt, hogy nem láttak az állatorvosok sérülést a kutyákon, pedig fejszével ütötte fejbe az ebet, aki kimentette az idős asszonyt a kutya fogai közül. Az állatorvosok elmondták, hiába a többszöri erős ütés, az amerikai staffordshire terrier feje van olyan kemény, hogy annak ne legyen nyoma.

– Azt a fájdalmat meg ijedséget elmondani nem lehet – ezt többször is elmondta a tanúként meghallgatott asszony, akinek gyakorlatilag szétmarcangolta a kezét az egyik kutya. Mivel nem ismeri el a vádlott, hogy az ő kutyája támadt, ezért nem is kért bocsánatot a megtámadottaktól – ez is kiderült a tegnapi tárgyaláson. És az is, hogy van, akit annyira megijesztett a kutyatámadás, hogy a saját kutyáját is elaltatta. Ez lett a sorsuk a vádlott kutyáinak is, bár a hivatalos veszélyessé nyilvánítási folyamat nem zárult le, az ölbőiek aláírást gyűjtöttek a három eb ellen.

A kedélyek az elmúlt egy évben sem csitultak: a vádlottat és családját zaklatták az előkészítő ülésről készült tudósításunk nyomán. Ezért kért zárt tárgyalást a védő – dr. Varga Roland elutasította az indítványt, a nyilvánosság fontosságára hivatkozott. Nem érkeztek meg a bírósághoz a helyszíni szemle fotói, ezek vizsgálatával és egy negyedik állatorvos meghallgatásával folytatódik az ügy 2020. február 25-én. Nyilvánosan.