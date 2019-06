Az önkormányzat illetékesei is tehetetlenek: nem lehet büntetni a gondozatlanságot

Nem kaszálja a szomszéd a telkét, elszaporodtak benne a csúszómászók, patkányok jönnek át – panaszolja egy sorokpolányi olvasónk, aki nehéz helyzetbe került, nem lát megoldást.

Rudolf Józsefné Marika egyedül maradt a házban, aminek jobb oldali szomszédságában két üres, kaszálatlan terület van, a tulajdonosokat nem ismeri. Két éve sztrókja volt, amiből féloldali mozgáskorlátozottság maradt vissza, fizikai munkát nem tud végezni. A vérnyomására is vigyázni kell, hogy fel ne menjen.

Négy hete halt meg a férje, aki a kerti, udvari munkákat végezni szokta – 41 évig voltak házasok, nagyon hiányzik –, szombaton pedig eltemették az édesanyját. Szombathelyen lakó lánya és a veje azzal tudja támogatni, hogy munka után kijönnek Sorokpolányba aludni. Az asszony kétségbeesett: mekkora fű lesz a szomszédban, ha nem kaszálják?

Állatok

Hosszú évek óta gondozatlan az a két terület, minden évben felszólítja a tulajdonosokat a polgármester, hogy kaszáljanak. – Az egyik szomszéd tavaly, a másik tavalyelőtt kaszált utoljára, ha jól emlékszem – meséli.

– Amíg élt a férjem, le szokta vágni a füvet a házunk mellett két méterre, hogy távol tartsuk az állatokat, de csak titokban, nehogy még a szomszéd feljelentse őt magánterület megsértése miatt, amiért bement a telekre. Siklók és meztelencsigák jönnek át onnan, meg patkányok. A férjem kapanyélen szokta kivinni a siklókat a vízelvezető árokba, ami a patakba megy, azon lecsúsztak. Én irtózom tőlük, olvastam, hogy ha nincsenek zaklatva, kétméteresre is megnőnek, és támadnak, félek. Nem tudok velük mit csinálni. Meg akarom előzni. Nálunk nincs patkány, használok patkányirtó szert rendszeresen, mégis patkánypiszok van a lépcsőmön. Biztos, hogy az üres, gazos területről jönnek át. A patkányirtó 900–1200 forint, egy doboz csigaölő 3000 forint. Egyedül maradtam, egy alacsony nyugdíjjal, ebből mennyit kellene költenem ezekre? Mi lesz, ha elszaporodnak ezek az állatok?

Polgármester

Megkérdeztük a polgármestert, mit tud tenni, hogy az elhanyagolt területek tulajdonosait cselekvésre bírja? Mező Gáborné elmondta: felszólítást szoktak küldeni, a törvény szerint évente kétszer kell gyommentesíteni, de büntetni nem lehet, ha nincs benne parlagfű. Ez egy joghézag, a polgármester furcsának találja, kitalálhatnának erre valamit a törvényalkotók.

– 2015-től vagyok polgármester, azóta folyamatosan gond van a kérdéses területeken. Évente kétszer-háromszor szoktunk felszólítást küldeni. Lefényképezzük, hogy milyen állapotban van a telek, és a fotót is elküldjük. Az önkormányzat ott nem kaszáltathat, mert magánterület. Be sem mehetünk. Volt már, hogy felajánlottuk, hogy lekaszáltatjuk, megírtuk a tulajdonosoknak, hogy a kaszálás mennyibe kerül. De arról hallani sem akartak. Elvárták volna, hogy ingyen vágjuk le. Szombathely környékén lakik az egyik tulajdonos, a másik vasvári. Vagyis nincsenek olyan messze, megtehetnék, hogy idejönnek gondozni a telket. Mások is képesek rendezni a területüket, akik nem itt laknak – panaszolja.

Tulajdonosok

Miért nem foglalkoznak a területükkel a tulajdonosok? Odamegyünk az üres telkek kapujához, mindkettőre ki van írva – állítólag évek óta –, hogy eladó, tehát valószínűleg szabadulni akarnak tőle, ám ettől még kötelességük lenne gondozni. Telefonszám is van kiírva, megpróbáljuk felhívni.

Az egyiket Fertődön veszi fel egy hölgy, akinek nincs köze a sorokpolányi eladó telekhez, banki céges telefon, jó egy éve nála van ez a szám. A másik vonal végén egy másik nő is azt mondja, nem az övé a terület, csak valószínűleg neki adták a tulajdonos számát. Komárom-Esztergom megyében lakik, naponta hívják, hogy telket akarnak venni… Vagyis a telefonszámokat olyan régen írták ki, hogy azok azóta már gazdát is cseréltek.