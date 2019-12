Az öreg dadó és a berdó is ott volt a 16. Nemzetközi Betlehemes Találkozón

A művelődési ház idén tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Nemzetközi Betlehemes Találkozót. Szombat este 13 fellépő mutatta be a Kárpát-medence adventi, karácsonyi folklórkincsének legszebb példáit.

Tizenhatodik éve fontos része Gencsapáti és a környék életének a betlehemes találkozó. Ilyenkor a Szent Jakab-templom ajtaja szinte időkapuvá válik. Amikor belépünk, mintha 80-100 évet visszaugrottunk volna. Bent subás, bundás, kucsmás férfiak, szoknyás, nagykendős asszonyok, copfos lánykák töltik meg a templom tereit. A férfiak kezében csengős botok, kolompok. A megszokott illatok mellé befurakszik a bundák gyapjúszaga.

Gencsapáti fontos bázisa a hagyományok életben tartásának. A betlehemes találkozón fellépett az idén 30 éves Vasi Népdalstúdió két csoportja, a Boróka és a Csicsergők, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Zsivány zenekar és Tanai Erzsébet népdalénekes. Rendszeres résztvevője a találkozónak a Rábaközből, Mihályiból érkező csoport, és idén is jól szólt a Kapuvár Néptáncegyüttes fiataljainak harsány éneke. Ők a szentcsalád-járás hagyományát elevenítették meg. Érdekes volt a Csallóközből érkezett Békei-Sárosfai Cimbora Daloskör betlehemes műsora is. A kucsmás pásztorok betlehemes rigmusaiból a vidám kiszólások sem hiányoztak. Itt voltak a zanati betlehemesek, Vitnyédről pedig az Énekes Lenke Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsorát is fiatalok adták elő.

Markáns résztvevője a találkozónak a Somogyból érkező Holládi Bábtáncoltatók ősi betlehemese. Fontos szereplők a pásztorok, a „dadók”, akik a fejükön furcsa kukoricacímerekkel csúcsosra díszített fejfedőt, arcuk előtt pedig színes szalagokat viselnek. Az öreg dadót megszemélyesítő Üst Gyulától megtudtuk, a kukoricacímer a bőség jelképe, a szalagok pedig az ártó szellemek ellen szolgáltak.

Mindig különleges színfoltja a találkozónak a felvidéki csoportok műsora. Idén is itt voltak a bódvavendégi hagyományőrzők, az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes tagjai Nagyidáról és a tornaújfalui hagyományőrzők. Az ő „betlehemük” nem istálló, hanem kis kápolna formájú. A pásztorok színes szalagokkal díszített fehér ruhát és csúcsos, díszes süveget viselnek. Fontos szereplők a félelmetes maszkot és fejükön tollas vagy fenyőágas fejfedőt viselő, ördögszerű alakok: a világosabb öltözékű a „kecskés”, a fekete a „berdó”. Ők afféle istentelen figurák, akik aztán a végére megtérnek.

Koleszár János, a tornaújfalui csoport vezetője, aki a „kecskést” személyesítette meg, elmondta, hogy ők sem tudják pontosan, miért hordanak ilyen öltözéket a pásztorok és hogy kik ezek a félelmetes figurák, valószínűleg képzeletbeli alakok. De tartják a hagyományt és a falujukban karácsonykor minden házban bemutatják ezt az ősi betlehemest.