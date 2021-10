Az Őri Banda 20. születésnapján

Fennállásának 20 éves jubileumát ünnepelte szombaton Ausztria legrégebben működő magyar népzenei együttese, az Őri Banda citerazenekar.

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

A magyarok.orf.at-n megjelent tudósítás szerint a jubileumi évfordulón az őrvidéki népdalkincs mellett katonadalok és ismert magyar nóták is elhangzottak a mulatságon, ahol az Őri Banda utánpótlása is közreműködött – a legfiatalabb énekesek és citerások is felléptek a műsorban.

Az őrvidéki citeraegyüttes több mint hat éve baráti kapcsolatokat ápol a felvidéki Fürge ujjak zenekarral. A Királyrévből származó népzenészekkel az előadás végén közösen játszották el az őrvidékiek az egyik legkedveltebb magyar nótájukat, a Kanásztáncot. Az Őri Banda a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának égisze alatt jött létre. Pinkán innen, zsuppos házban… címmel vették fel első lemezüket a Boglya együttes közreműködésével, ez a hanganyag Barsi Ernő gyűjtéseit tartalmazza. Azóta több hanganyaguk is megjelent, Gál Károly és Kertész Gyula gyűjtéseit is feldolgozták. A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája pedig népzenei tankönyvben gyűjtötte össze és tette elérhetővé az előadásukban rögzített őrvidéki magyar népzenéket. Somogyi Attila, az Őri Banda vezetője az évforduló kapcsán elmondta: harminc éve testvérével kezdtek el népzenei tanfolyamokat tartani, ehhez elsősorban őrvidéki népdalokat gyűjtöttek össze. Később nyári táborokat is rendeztek, amelyekkel – lelkiismeretes munkájuknak hála – sikerült megfogniuk a fiatalabb korosztályt. Az évfordulón megjelent „utánpótlás” nagy része nem a tanfolyamokról, hanem ezekből a táborokból maradt velük. Úgy véli: sikerük titka a lelkesedés és a magyar szív.

Kiemelt képünkön: Generációról generációra száll a folklórhagyomány