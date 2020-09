Az őriszentpéteri önkéntesek majdnem 140 éve vigyázzák az őrségi emberek biztonságát

Az önkéntes Tűzoltó Egyesület alszeri tűzoltó szertárában nagy a rend. A falakon oklevelek, a polcokon serlegek, az elmúlt közel másfél évszázad relikviái. Van köztük egyenesen Ferenc József által jegyzett dokumentum is.

Könye Gábor tűzoltóparancsnok az egyik képes tablón mutatja a fejlődést. Kezdődött a lóvontatású fecskendővel, folytatódott a világháborúból itt maradt furcsa, lánctalpas szerkezetekkel, aztán a halhatatlan Csepel teherautóval. Az őrségi tűzoltók büszkén mutatják a mostani két gépjárműfecskendőt. Az egyik az őrségi utakra alkalmasabb terep Ifa, a másik egy a közutakon jól használható Mercedes. Mindkettő alaposan felmálházva.

Siska Barnabástól, az egyesület elnökétől megtudjuk, hogy 22 tagja van a szervezetnek. Valamennyien Őriszentpéteriek. Ebből tízen rendelkeznek az „önállóan beavatkozó” minősítéssel, öten pedig tűzoltásvezetői jogosultsággal. Évente 3000 órát töltenek készenléti ügyeletben. Ilyenkor a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Központja riaszthatja őket s ekkor 12 percen belül meg kell kezdeni a vonulást. Az Őrség falvai közül Ispánk, Nagyrákos Szatta, Szalafő és Kondorfa tartozik hozzájuk.

Könye Gábor tűzoltóparancsnoktól megtudtuk: az egyesületnek nincsen főállású alkalmazottja, mindenki önkéntes. Van köztük buszsofőr, önkormányzati dolgozó, fakitermelő, szobafestő, kőműves, lakatos és mentőápoló. Vannak huszonévesek, de akad 78 éves is. Az önálló beavatkozási joggal rendelkező brigád legidősebb tagja a 62 éves Papp László. Mint elmondta, neki az édesapja és a nagybátyja is önkéntes tűzoltó volt, de már a fia, az unokaöccse és a sógora is tagja az egyesületnek. Rendszeresen, évente esnek át a tagok munkaalkalmassági orvosi vizsgálaton. A negyven­órás alaptanfolyamot mindenki elvégezte, de többen rendelkeznek különböző kisgépkezelői jogosítvánnyal is, ami a műszaki mentésnél elengedhetetlen. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felügyeletével havonta vesznek részt gyakorlatokon, képzéseken. Az önálló beavatkozási joggal rendelkező csapatnak évente kell gyakorlati minősítővizsgát tennie és át kell esni a szigorú orvosi alkalmassági vizsgán is. Legalább ilyen fontos, hogy a különböző műszaki eszközök, gépjárművek, kisgépek is megfelelő műszaki állapotban legyenek.

Ha jön a riasztás, menni kell. Akár a vasárnapi ebédet is ott kell hagyni.

– Amikor a téeszben dolgoztunk és menni kellett oltani, volt, hogy tízen préselődtünk bele egy Trabantba, hogy mielőbb megkezdhessük a vonulást – idézi fel Könye Sándor. – Olyan is volt, hogy az akkori öreg Csepel tűzoltóautó ott állt a munkahelyünknél, hogy ha menni kell, minél gyorsabban indulhassunk. Amikor még megvolt a régi őrségi vasút, a gőzmozdonyból kipattanó szikrák olykor naponta felgyújtották a száraz növényzetet. Szinte egyfolytában tüzet oltottunk.

Többen emlékeznek, a kilencvenes évek gyújtogatási sorozatára. A Kovács szeren valaki hétről hétre felgyújtott valamit. Leégett több pajta, széna és szalmabálák. Volt dolga a tűzoltóknak. Az­óta sem derült rá fény, hogy ki volt. Emlékezetes a magyar–szlovén határon, Szalafőnél végzett tűzoltás. Ott az erdő égett. Magyar és szlovén, önkéntes és hivatásos tűzoltók dolgoztak együtt.

Siska Barnabás elmondta, hogy számára máig meghatározó az az élmény, amikor ­Őriszentpéteren két autó frontálisan összeütközött és először kellett élesben az egyik sérültet kiszabadítani az összetört autóból.

Az utóbbi években leginkább a viharok adtak munkát a tűzoltóknak. 2017-ben Őriszentpéter és Bajánsenye térségében egész erdőket tarolt le a szél. Az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók három napig dolgoztak a károk felszámolásán. Ilyenkor a közlekedést akadályozó letört ágak, kidöntött fák és villanyoszlopok, leszakított tetők és épületmaradványok eltávolítása a legfontosabb. Emlékezetes marad a 2018. júniusi nagy eső, ami Szőcén hidakat mosott el, de a Vadása-tó gátja is megrongálódott. Az őrségi tűzoltók is részt vettek a Vadása II. tó gátjának megerősítésében.

Az egyesület tagjai eredményesen szerepelnek a szakmai versenyeken, ápolják a kapcsolatokat szlovén partnereikkel. Állandó résztvevői a szlovén Hodoson, Kapornakon megrendezett tűzoltóversenynek.

A normatív támogatás mellett jelentős mértékben támogatja az egyesületet Őriszentpéter önkormányzata, de a pályázati lehetőségeket is kihasználják.

Az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai szívesen népszerűsítik munkájukat, rendszeresen járnak iskolákba, óvodákba, bemutatókat tartanak, szakkört is vezettek. Figyelmet fordítanak arra is, hogy biztosítsák az egyesület utánpótlását.

A legkülönbözőbb rendezvények lebonyolításában közreműködnek, a kisebb városi ünnepségektől az Őrségi vásárig és a Tökfesztiválig.