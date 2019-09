Az Őrségben is járt ifjú kócsagőr

A napokban zajlik az Ifjú Kócsagőr Program 2019 országos döntője. Az Őrségi Nemzeti Parkba egy budapesti fiatal, Nyeste Teréz látogatott, ő indul a versenyen is a térséget képviselve. A programról és a versenyről Gruber Ágnes természetvédelmi őrt kérdeztük.

Hat éve indult az Ifjú Kócsagőr Program egy nagy összefogás eredményeként: a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság életre hívta az Y Triászt, megalkotta a 30Y zenekarral és a Fürge Diák Iskolaszövetkezettel azért, hogy a fiataloknak megmutassák, milyen, hogyan működik a természetvédelem a valóságában, hogy átérezhessék annak minden pillanatát – mondta el Gruber Ágnes, aki egyik mentora azoknak a fiataloknak, akik az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságánál töltik a program heteit. Hozzátette: a kezdetektől részt vesz benne az igazgatóság, már 2013-ban is volt olyan diák, aki náluk töltötte ezt a két hetet, és azóta minden évben általában többen érkeznek hozzájuk, idén azonban csak egy jelentkező akadt.

– Igyekszünk a legszínesebb programot összeállítani számukra, úgy alakítani azt, hogy nekik minél többet meg tudjunk mutatni a saját munkánkból. Többünkkel is kimennek terepre, így sokkal többet látnak például a kézi kaszálásból, szénahordásból, de részt vesznek csoportvezetésen, rendőrrel közös szolgálaton, és volt olyan év, amikor kenus őrszolgálaton voltunk a fiatalokkal a Rábán. Ezeken kívül a mindennapi irodai tevékenységből is kapnak ízelítőt – emelte ki a természetvédelmi őr.

A munka mellett kirándulásra, kikapcsolódásra is jut idejük a résztvevőknek.

– Az igazgatóság működési területe nemcsak a nemzeti parkra koncentrálódik, hanem egész Vas megyére, ahol még két tájvédelmi körzet, kisebb védett területek, Natura 2000-es területek találhatók, ezekből is igyekszünk ízelítőt adni. Idén a hozzánk kerülő fiatalt a Ság hegyhez vittük el, az volt az álma: megnéztük a vulkánt, a múzeumot és útközben több neves helyszín mellett is megálltunk – tette hozzá.

Gruber Ágnes elmondta, idén egyetlenegy fiatal érkezett hozzájuk, egy budapesti születésű és ott élő, kommunikáció szakos hallgató, Nyeste Teréz, akinek minden új volt az Őrségben, és nagy örömöt jelentett számukra, hogy megmutathatták neki ezt a világot, amiben élnek.

– Augusztus első két hetében járt nálunk az egyetemista, akkor még az élővilág is nagyon színes, itt voltak a vonuló madarak is, gólyamentésben is részt vettünk, denevéreket látott, majd egy beszámolóval zárta az itt töltött időt – tette hozzá a mentor.

A napokban pedig újabb kihívás vár az ifjú hölgyre: most zajlik ugyanis az Ifjú Kócsagőr Program 2019 országos döntője, amelyben elméleti és gyakorlati feladatok várnak Terézre. Megtudtuk: a hazai tíz nemzeti park igazgatóságaitól és a fővárosi önkormányzat természetvédelmi őrszolgálatától egy-egy ember indult a megmérettetésen, közülük kerül ki a háromnapos tudásmérőn a győztes.

Gruber Ágnes elmondta: lényegében egy könnyített természetvédelmi őri vizsgát tesznek és ugyanúgy beszámolnak a nyári tapasztalataikról, mint ahogyan az a házi döntőben volt. A gyakorlati részben pedig a terepi képességeket kell tudni megmutatni, hogyan állnának helyt természetvédelmi őrként a való világban, ehhez kapcsolódó élethelyzetekbe cseppennek a fiatalok.