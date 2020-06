Az ország számos részéről érkeztek roma alkotók Bükre

Inspiráció, pihenés, feltöltődés és munka – ezt mind jelenti az az egy hét, amelyet Bükön töltenek az ország számos pontjáról érkezett roma alkotók.

Műhely lett a terasz és az ebédlő is a büki önkormányzat üdülőjében: így szokott lenni ez az utóbbi években egy-egy nyári hétre, amikor szerte az országból érkeznek roma alkotók. Tizenhárman gyűltek össze idén a büki és a megyei önkormányzat támogatásával, ez a hatodik tábor – számolt Ferkovics József festőművész, szervező.

Az alkotás folyamata is színes, ahogy a félkész és az elkészült képek. Mintegy ujjgyakorlatként csendéletet festettek: mindenki a maga olvasatában vitte papírra, vászonra a gyümölcsöket. Aztán „beindultak” a saját világok. Kísérletezik idén is Bódi Barbara Boba, az üdülő melletti mókusfát gondolta újra lilában, arannyal. A tábor egyetlen nem roma alkotója, Kárpáti Zsuzsanna antik portrét és Weöres Sándor-verset vitt vászonra. Egy nőalak köt, textil kavarog a képen körülötte, a könnyű textilen pedig a verssorok.

Valami helyit szeretett volna mutatni Balogh Tibor és nem is gyakori a víz-ember közös ábrázolása, ő most részben fotó után örökített meg fürdőzőket a büki gyógyvízben.

Metaforikus kép az esernyős lány és a kolibri szárnyalása: visszatérő motívumai Hájas Zoltán Kicsónak, most a bükfürdői verziók kerültek papírra. A kolibri keleti ihletésű munka és egyben akvarellkísérlet, az esernyős nő-alak pedig úton van: esőben, az úgy hullik rá és körülötte, ahogy a gondok, feladatok érik az embert az életútján, mutatta be.

Nagyszabású bibliai illusztrációsorozatot fejezett be nemrégiben Ráczné Kalányos Gyöngyi, hamarosan könyv formájában jelenik meg a tizennégy darabos munka, úgy fogalmazott, éppen ezért nem éhes most az alkotásra. Számára igazi kikapcsolódás a tábor, most a családját festette meg. A két legkisebb unoka közös portréját, valamint elveszített gyermeke arcát – ez utóbbit mint egy fotó negatívját. Aztán a táborban készülő legaprólékosabb munkája, hogy az öt unoka egy képre került egy önarcképpel, hiszen a mama a kép (és a család) központi figurája.

A kritika is a tábor része – mesélte a Gyöngyösről érkezett Nyári Sárkány Péter. Esténként megvitatták, kinek mit mond, mit mutat a másik munkája. Olaj és akvarell mellett különleges technikák is előkerültek, ilyenkor van idő és alkalom kísérletezni.

Rendhagyó az idei tábor, hiszen a járványhelyzet miatt nem tartanak idén romanapot Bükön, így a művelődési házban sem nyílt összegző kiállítás.

Viszont színes lesz ma az üdülő, hiszen ott helyben – mintegy izgalmas performanszként –, megmutatják a közönségnek a hatodik büki táborban készült munkákat az alkotók.