Az osztrák határhelyzetről is szó esett az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján

Lakatos Tibor rendőr ezredes ismertette, hogy a jelenlegi információik alapján Ausztria még nem tette lehetővé teljeskörűen azt, hogy a magyar állampolgárok beutazzanak az országba.

Ahogy arról szombaton beszámoltunk, vasárnap, május 17-én 0:00 órától Ausztria keleti szomszédai – Magyarország, Csehország és Szlováki irányába is megnyitotta határait. Az intézkedést az osztrák belügyminisztérium hozta nyilvánosságra. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi és rendőri ellenőrzés során nem állítanak meg minden járművet a határátlépéskor, hanem csupán szúrópróba szerűen végzik vasárnap éjféltől az ellenőrzést. Ezek az intézkedések ugyanakkor egyelőre nem vonatkoznak mindenkire. Pozitív járványügyi fejlemények esetén a teljes határnyitás június 15-től történne.

Az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján is szó esett Ausztria enyhítéséről, melynek részleteiről Lakatos Tibor rendőr ezredes, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője adott tájékoztatást.

– A szombati napon Magyarország külügyminisztere, és belügyminisztere nagyon fontos tárgyalásokat folytatott a szomszédos országok ugyanilyen tisztségben lévő vezetőivel annak érdekében, hogy elő tudjuk vetíteni azokat az enyhítéseket, amelyek a határátlépést kísérik majd – kezdte a beszámolót Lakatos Tibor. – Jelenlegi információink alapján Ausztria még nem tette lehetővé teljeskörűen azt, hogy a magyar állampolgárok beutazzanak. Úgy tűnik, hogy az osztrákok egy negatív koronateszthez fogják kötni a beutazást. A gyakorlatuk tehát változni fog, de nem teszik teljes mértékben nyitottá a határokat. Ez a szabály nemcsak Magyarországra, hanem az összes szomszédos országra is vonatkozik. Természetesen azon dolgozik mindenki, hogy az országok vezetőivel a viszonosság elve alapján egyeztetve, azokban a kérdésekben, amelyekben a másik országok könnyítést vezetnek be, Magyarország is megtegye ezeket a lépéseket. Ez eddig is így volt, hiszen az ingázók, az iskolába járók, és a tranzitszállítók esetében is folyamatosan ez történt – fogalmazott Lakatos Tibor rendőr ezredes.

