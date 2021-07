Az osztrák kormány továbbra is ragaszkodik a nyitási ütemtervhez

A kormány továbbra is ragaszkodik a nyitási ütemtervhez, annak ellenére, hogy Ausztriában terjed a fertőzőbb Delta változat. Július 22-én tovább enyhítik a maszkkötelezettséget. Ezt Sebastian Kurz (ÖVP) kancellár is megerősítette pénteken. A „3-G szabály“ továbbra is érvényben maradna.

Kurz ismételten felszólította a lakosságot, hogy oltassák be magukat. A vírus nem fog eltűnni a következő néhány évben – mondta. „Csak az van védve, aki be van oltva“ – mondta a kancellár Wolfgang Mückstein (Zöldek) egészségügyi miniszterrel, Günther Platter (ÖVP) tiroli kormányzóval és Oswald Wagnerrel, a MedUni Bécs rektorhelyettesével tartott közös sajtótájékoztatón – számolt be róla a magyarok.orf.at.

„A védőoltás továbbra is önkéntes marad“ – mondta a kancellár. Hozzátette, senkit nem kényszerítettek, és nem ítél el senkit, de „kancellárként örülök mindenkinek, aki védelmet kap“. Az oltási kínálat bővülni fog: Kurz szerint például több regisztráció nélküli oltási napot tartanak majd, valamint a fiatalabbak számára speciális keretek között is lesznek oltások.

A lakosság negyven százalékát már teljes mértékben beoltották, ami az oltásra jogosult lakosság 45 százalékát jelenti – mondta Mückstein egészségügyi miniszter. Mindenkit, aki már kapott egy adag CoV-vakcinát, arra buzdított, hogy fejezze be az oltást. Mückstein arra is felhívta a lakosságot, hogy éljenek a tartományokban kínált oltási lehetőségekkel. Ha az oltási ütemet fenntartják, az emberek jól átvészelik az őszt. De ha a tempó lelassul, „olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy ismét elveszíthetjük a közösen kidolgozott lazításokat“ – figyelmeztetett Mückstein. A fertőzőbb delta változat már domináns az országban.

A fertőzési adatok ismét emelkednek

Hosszú időszakig tartó csökkenés után az új CoV-fertőzések száma Ausztriában és számos más uniós országban ismét emelkedik. A rendkívül fertőző delta-változat terjedése miatt a Traffic Light Commission és a CoV Prognosis Consortium „nagy valószínűséggel“ egy negyedik hullámot állapított meg Ausztriában.

Az APA jelentése szerint a bizottságok az esetek számától és az egészségügyi rendszerre nehezedő terhektől függően különböző intézkedések újbóli bevezetését javasolják. Az FFP2 maszk követelményét újra be kell vezetni a 25-ös kockázattal korrigált 7 napos incidencia küszöbértéknél. A normál osztályokon történő növekvő kórházi felvételek esetén a „szociális távolságtartás“ újbóli bevezetését is javasolják, az intenzív osztályokon történő folyamatos betegszám-növekedés esetén pedig (ami a jelenlegi kilátások alapján valószínűtlennek tekinthető) ismét fontolóra veszik a „lockdown light“ bevezetését.

Az alapvető jogok korlátozása „nem állandó állapot“

Kurz szerint Ausztria jobban átvészelte a harmadik hullámot, mint más országok. Kilenc szövetségi államból hatban lezárás nélkül sikerült keresztülvinni. Ami a számokat illeti, Ausztria az EU legjobb harmadában van, „bár mi sokszorosan többet tesztelünk“ – mondta a kancellár.

Mindazonáltal a fertőzések száma ismét emelkedhet, különösen a fiatalabbak körében. Ez várható volt a társadalmi viselkedés és az idősek körében tapasztalható magas oltási arány miatt. A jelenlegi alacsony fertőzési arányokra utalva Kurz hangsúlyozta, hogy a nyitó lépéseket a tervek szerint folytatni kell.

Regisztráció nélküli oltások

Közben regisztráció nélküli oltási kampányt jelentettek be Bécsben és Karintiában is. A fővárosban a Johnson&Johnson vakcinácal végzett egyszeri oltást a jövő héten az Austria Centerben kaphatják meg az érdeklődők előzetes regisztráció nélkül. A karintiai St. Veitben először július 18-án lesz lehetőség előzetes regisztráció nélküli oltásra. Közben a tartományban arra készülnel, hogy augusztustól ismét oltanak az idősek otthonában is. Azoknak az embereknek, akiket a Biontech-Pfizer vakcinával oltottak be, egy harmadik oltást kell kapniuk.

Felső-Ausztria tartománya is szeretné megkönnyíteni a CoV elleni védőoltáshoz való hozzáférést. Ezért a jövő héten rugalmasabb időpontfoglalás kerül bevezetésre. Nemcsak az első oltásra, hanem az utóoltásra is lehet időpontot foglalni. Christine Haberlander tartományi egészségügyi miniszter növelni akarja az oltási arányt.