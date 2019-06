Az ötödik kuruc nap Győrváron: csak győztesekkel

A ötödik Kuruc Családi és Gyermeknapot tartották meg szombaton. Kaczor Zsolt Mihály polgármester elmondta: a falunapot hagyományosan mindig június második hétvégéjén rendezik meg, amikor vége van az iskolának.

Ilyenkor gyakorlatilag megduplázódik, néha megháromszorozódik a falu lakossága, annyi a látogató. A színpadon számos előadó, a bográcsok mellett 15 főzőcsapat gondoskodott a hangulatról. Volt, ahol pacal rotyogott a kondérban, a győrvári csapat kolbászt sütött és pásztortarhonyát készített, a jánosháziak vaddisznópörköltet kínáltak dödöllével.

A falunap a szórakoztató programok és a gasztronómiai élvezetek mellett a sportot is népszerűsíti kispályás focitornájával, erre az idén tíz csapat nevezett, többen érkeztek Zalából, a főzőverseny győztese is egy zalai csapat, az egervári lett. – Nálunk mindenki kap díjat, serleget, emléklapot és aranyérmet is, így mindenki győztesként mehet haza – fogalmazott a polgármester.