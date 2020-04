Az otthon főzés mellett kampányol a Lidl – Több száz receptvideó

A Lidl Magyarország fontosnak tartja, hogy vásárlóit maximálisan támogassa az új, otthoni életvitel kialakításában, és ennek jegyében elindította #maradjotthonfőzzotthon elnevezésű kampányát.

Egyre többen és többet főznek otthon, amit a vállalat teljes mértékben támogatni kíván, és amihez digitális segítséget nyújt. A Lidl Konyha több száz ingyenesen elérhető receptvideója segíti a főzéssel eddig csak kacérkodókat és gyakorlott konyhaművészeket, és számtalan lehetőséget kínál a kamránkban fellelhető alapanyagok felhasználására.

A Lidl Konyha oldalon és a Lidl Magyarország You­Tube-csatornáján számos videó várja a látogatókat, akár Széll Tamás Michelin-csillagos séffel is együtt főzhetünk, aki jól bevált receptjeivel, tippjeivel teszi könnyebbé, színesebbé a otthoni főzést. A séf mellett ismert színészek, énekesek, sportolók is kötényt ragadtak, így aki a főzés mellett szórakozni szeretne, azt is láthatja, ők hogyan boldogulnak a konyhában.

„Fontosnak tartjuk, hogy ebben a helyzetben is támogatást nyújtsunk a mindennapi főzéshez, úgy, hogy az ne kényszer, hanem mindenki számára elérhető és szerethető legyen. A több száz receptvideóból több napra előre megtervezhető a menü a kamránkban fellelhető alapanyagok felhasználásával, de a következő bevásárlás előtt is hasznát vehetjük, hogy jól átgondolt bevásárlólistát állíthassunk össze” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A videókon lépésről lépésre mutatják be az egyes ételek elkészítését, amit a saját konyhájában bárki megvalósíthat. Legyen szó gyors ebédről vagy hétvégi családi főzésről, mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.