Az otthoni manikűr is lehet tartós – Csak néhány alapvető szabályt kell betartani

Az otthoni manikűr is lehet tartós, ha néhány szabályt betartunk. Egy kis pluszidő ráfordítása után nem kell háromnaponta újrafesteni a körmöket, akár egy hétig is szép lehet a végeredmény.

Körömtípustól függ, hogy kinek a kezén meddig marad meg a hagyományos körömlakk. Az viszont biztos, ha odafigyelünk, sokkal tartósabb végeredményt érhetünk el.

A legfontosabb az előkészítés. Kezünket áztassuk néhány percre langyos vízbe, hogy felpuhuljon a bőr. Ezután narancsfa pálcával (bármelyik drogériában kapható, nagyon olcsón elérhető eszköz) finoman és óvatosan toljuk vissza a körömágy bőrét. Ha nincs otthon ilyen pálcika, ezt a folyamatot akár fültisztítóval is elvégezhetjük, úgy egy kicsit időigényesebb a folyamat, de a végeredmény ugyanaz lesz.

A körömágy bőrét soha ne vágjuk le. Szakértők azt javasolják: ha manikűrösnél járunk, akkor is kérjük, hogy ne nyírja vissza ezt a területet. A bőrnek itt sok védelmi funkciója van, ráadásul a sérülés veszélye is nagy. Már kaphatók olyan folyadékok is, amelyek feloldják az elhalt réteget, így biztosan szép végeredményt kapunk. Rendszeres ápolással, krémezéssel vagy olajozással is jó állapotban lehet tartani a körömágyat.

Ehhez vásárolhatunk már kész olaj-összeállítást, de a természet erejét is segítségül hívhatjuk. Az olívaolaj, mandulaolaj, argánolaj, jojobaolaj, szőlőmagolaj vagy a kókusz­olaj is megfelelő erre a célra. Ha pedig ezt a lépést is beiktatjuk napi szépségápolási rutinunkba, mindig ápolt kezekkel büszkélkedhetünk.

Ha a felesleges bőrt óvatosan visszatoltuk a körömről, akkor a következő lépés magának a körömnek az előkészítése. Először reszeljük a kívánt formára. Vágni nem ajánlott, ezzel elválaszthatjuk egymástól a körömlemezkéket, gyengébb lehet tőle a köröm, könnyebben betörik. Ugyan emiatt az ok miatt fontos, hogy a reszelőt se húzkodjuk oda-vissza, hanem mindig csak egy irányba haladjunk. Így roncsoljuk legkevésbé a körmünket.

Ezután válasszunk ki egy alaplakkot, sokféle elérhető már, körömtípusunk alapján keressük meg a nekünk megfelelőt. Ezt egy vékony rétegben vigyük fel, majd várjunk, amíg megszárad.

Csak ezután következik a színes lakk. A legszebben akkor tudunk dolgozni, ha minden körmön összesen három ecsetvonást végzünk. Egyet középen, majd a két oldalon. Megkönnyíthetjük a munkát, ha az ecsetet nem közvetlenül a körömágyhoz tesszük le először, hanem egy kicsit fölé. Amikor már stabilan a körmünkön van az ecset, csak akkor toljuk picit a bőrünk felé, hogy a teljes felületet befedhessük, majd innen húzzuk végig egy mozdulattal a köröm teljes hosszán.

Kevés olyan lakk van, ami egy rétegben is megfelelő fedést ad. Ha intenzívebb színt szeretnénk, akkor ismételjük meg ezt a lépést. Fontos viszont, hogy a különböző rétegek között várjuk ki a teljes száradási időt. Tartósabb lehet a manikűr, ha a körmünk élét is lefestjük. Ez a pluszlépés megnehezíti, hogy elkezdjen lepattogni a lakk.

Ha elégedettek vagyunk a szín erősségével, és már teljesen száraz a kezünkön a lakk, már csak a fedőréteg van hátra. Ezzel pluszfényt kölcsönzünk a manikűrnek, ráadásul sokkal tovább tart majd a végeredmény. Az előzőekhez hasonló taktikával vigyük fel ezt a végső, átlátszó réteget.

Ha valahol a bőrünkre is került lakk, egy erre a célra kifejlesztett eltávolító toll segítségével könnyen letörölhetjük. Ha nem szeretnénk ilyesmire beruházni, egy lemosóba mártott fültisztítóval is elvégezhetjük ezt a feladatot. Ezután az egyéni adottságaink és a lakkok minőségétől függően, akár egy hétig is viselhetjük a manikűrt.

Végül ne feledkezzünk meg a bőrünk ápolásáról sem. Nyáron sokan kihagynák ezt a lépést: a melegben kellemetlen a kézkrém. Pedig az egészségünk érdekében fontos, hogy mindig gondoskodjunk megfelelő napvédőről: a kezünket is sok UV-sugárzás éri. Így nemcsak a korai ráncosodás kerülhető el, de betegségektől is megkímélhetjük magunkat.