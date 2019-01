Az új év beköszöntéig mintegy kétezer Vas megyei e-matrica fogyott el

Január 31-éig lehet használni a tavaly vásárolt éves megyei matricákat, azonban nem kell várni a lejáratig, már be lehet szerezni az idei esztendőre érvényes e-matricát.

Az új esztendővel számos változás lép életbe az élet különböző területein, a megyei matricáknál azonban nem kell változással számolni: árban, az érvényességi időben és a felhasználhatóságban is a tavaly érvényes szabályok a követendők. Emlékeztető: 2015-ben indították el az új lehetőséget, amely szerint az idő alapú (heti, havi, éves) matricák mellett területi alapút is lehet váltani. Ennek érvényességi ideje megegyezik az éves jogosultság érvényességi idejével – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. illetékese. Vas megye az első esztendőben kivételnek számított, mivel akkor még nem fejezték be az M86-os gyorsforgalmi út megépítését. 2017-ben a Csorna–Hegyfalu–Szombathely szakasszal teljes hosszban elkészült a gyorsforgalmi út, így a vasi matrica bevezetése is zöld utat kapott. Tavaly is csatlakoztak új utak a megyei matrica rendszeréhez: Győr-Moson-Sopron megyében az M85-ös Csornát elkerülő második szakasza és Hajdú-Bihar megyében az M35-ös Debrecen–Berettyóújfalu szakasz – ezzel már tizenhat megyére (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád kivételével) lehet éves megyei matricát vásárolni. Az útdíjfizetési szolgáltató közölte: a megyei matricák éves díja a jármű kategóriájától függ, azaz a D1-, és az U kategóriába sorolandó járműveknél ötezer forint évente, a D2 kategóriába tartozóknál tízezer forintba kerül, míg a B2, azaz az autóbuszok után húszezer forintot kell befizetni évente. A Vas megyei matrica érvényessége terület alapján tehát a szombathelyi csomóponttól a beledi csomópontig tart, onnantól már a győr-moson-soproni lesz érvényes. Időbeli felhasználhatóság alapján január 31-éig lehet használni a tavaly vásárolt éves megyei matricákat, ám a 2019-re vonatkozót már december elejétől be lehetett szerezni, így az új matricák beszerzésére két teljes hónap áll rendelkezésükre a hazai díjköteles úthálózaton gyakran közlekedőknek.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatása alapján jól fogynak a megyei e-matricák, december első felében 15 ezret vásároltak meg elővételben. A vasi adatokat tekintve az M86-os gyorsforgalmi út díjkötelessé tétele óta 90 168 darab Vas megyei matricát adtak el: ennek 91,7 százaléka a D1-es kategória (motorkerékpár, személyautó), 7,5 százaléka D2-es (kisbuszok, kisteherautók), 0,8 százaléka a B2 (buszok) és az U (vontatmány). A 2019-es matricákból elővételben 1886 darab kelt el, ez 21 százalékkal kevesebb a tavalyinál. Az útdíjfizetési szolgáltató szerint a mérséklődés magyarázata, hogy országos szinten az úthálózat bővülésével a megyei matricák helyett egyre többen országos éves jogosultságot váltanak, így feltételezhetően a Vas megyei előértékesítési adat is ennek következménye.

