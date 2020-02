A Vas megyei vasútvonalon új magyar kocsik közlekednek

Sajátos módon, a Bakony Intercity Celldömölk és Sárvár közötti útvonalán tartott sajtótájékoztatót tegnap Ágh Péter országgyűlési képviselő és Loppert Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója.

A rendkívüli helyszínt az indokolja, hogy most indult útnak ezen a vonalon az első új, hazai gyártású másodosztályú IC+ személykocsi. A program keretében a MÁV 2021 nyaráig országszerte hetven IC+ kocsit állít forgalomba, felerészben másod-, felerészben pedig első osztályúakat. Az első tizenkettő a Budapestet Zalaegerszeggel, illetve Szombathellyel összekötő Göcsej és Bakony IC-ken fog közlekedni.

Idén nyárig jelentősen bővül majd ezeknek a kocsiknak a kínálata ezen a két viszonylaton, tovább növelve azt a kényelmet a sárvári és celldömölki utasok számára, amelyet a decemberben forgalomba állított új, közvetlen IC-járatok jelentettek – emelte ki a kommunikációs igazgató. A korszerű kocsikat IC-pótjegy ellenében vehetik igénybe az utasok, ezáltal tovább nő a választási lehetőség, hogy milyen kényelmi színvonalon szeretnének eljutni a fővárosba.

Ahogy arról a sajtó képviselői is meggyőződhettek, az új kocsik légkondicionáltak, akadálymentesek, a mosdókban pelenkázót is felszereltek. A másodosztályú kocsiban 52 ülőhely van, és szeparáltabb családi részeket is kialakítottak. A szakember szerint a decemberi menetrend-módosítás és a csökkentett menetidő nyomán húsz százalékkal nőtt az utasok száma, és a társaság reméli, hogy az új kocsik szolgálatba állítása még további utasokat fog vonzani.

Ágh Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett: választókerületének mindhárom nagy vasúti állomását, Kőszeget, Sárvárt és Celldömölköt is jelentős fejlesztés érinti. Néhány hete adták át rendeltetésének a MÁV 200 milliós beruházása nyomán meg­újult sárvári állomást, amelynek környezetében megfelelő számú parkolóhely is létesül.

Tavasszal indul a celldömölki felvételi épület megújulása, a GYSEV közreműködésével pedig a kőszegi indóház is megszépül. A vonzó vasút­állomások, azok esztétikus környezete és az új hazai gyártású InterCity kocsik tovább javítják Észak-Vas me­gye városainak minőségi megközelítését.