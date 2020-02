Azt szeretnék, hogy Molnár Miklós nézzen a szemükbe

Szombathely A közgyűlés összehívását sürgetik a Pro Savaria Egyesület tagjai – derül ki a lapunkhoz eljuttatott közleményükből. Úgy tudjuk, két elnökségi tag lemondott tisztségéről.

„A nyilvánosság erejét felhasználva ezennel felszólítjuk Molnár Miklós elnököt, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívja össze a Pro Savaria Egyesület közgyűlését, nézzen a szemébe azoknak a tagtársainknak, akiknek a tudta és egyetértése nélkül, közösségünk nevét és tisztességét felhasználva diktatórikus módon döntéseket hozott, és számoljon el ezekkel a döntésekkel” – áll a közleményben. Mint írják, a Pro Savaria Egyesület azért alakult meg évekkel ezelőtt, hogy aktív szerepet vállaljon Szombathely közéletében, a város életébe bevonjon olyan személyeket, akik életpályájukkal, szakmai és emberi tekintélyükkel elősegíthetik a város fejlődését, gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését.

„Büszkén vállalt célunk volt, hogy a demokratikus értékrendnek megfelelően munkálkodjunk Szombathely érdekében, ezért is állunk értetlenül az előtt, hogy Molnár Miklós elnök a diktatúra eszköztárának használatával hozott és hoz meg döntéseket közösségünk nevében” – írják.

A közleményben utalnak a tavaly őszi önkormányzati választások előtti nyílt levelükre is, amelyben azt írták, hogy Molnár Miklós a tagok megkérdezése, közgyűlési felhatalmazás nélkül kötött megállapodást a Jobbikkal, majd adta le a képviselői és kompenzációs listát. Az egyesület tagjainak többsége most is csak a médiából értesült arról, hogy a Pro Savaria Egyesület színeiben mandátumhoz jutott Molnár Miklós helyére az a Koczka Tibor ül be a közgyűlésbe, aki nem is tagja az egyesületnek.

„Molnár Miklóst többen, többször kértük, szóban és írásban, hogy jogszabályi és alapszabályi kötelezettségének eleget téve hívja össze az egyesület közgyűlését, ahol tagjaink többsége feltehette volna azt a temérdek kérdést, amely Molnár Miklós elnöki tevékenysége kapcsán felvetődött bennünk ” – írják.

Úgy tudjuk, hogy a közgyűlést azért is össze kellene hívnia Molnár Miklósnak, mert az elmúlt napokban két elnökségi tag is lemondott tisztségéről.

Információink szerint a Pro Savaria Egyesület közgyűlése tavaly májusban ülésezett utoljára, a leköszönő elnök, dr. Prugberger Emil helyére akkor választották meg Molnár Miklóst.

Megkérdeztük Molnár Miklóstól, hogy szándékozik-e összehívni az egyesület közgyűlését, de egyelőre nem kaptunk választ.