Baba sünit mentettek Vépen

Az Állatvédők Vasi Egyesülete hivatalos Facebook-oldalán számolt be, hogy egy vépi lakos baba sünt talált a kertjében, ami látszólag nagyon rossz állapotban volt. Az állatvédők kérésére a férfi bevitte az állatot az Állatkórházba, ahol egyből kezelésbe vették. Megállapították, hogy az egyik lába korábban el volt törve, és rosszul forrt össze. Sajnos a bolhák is hemzsegtek rajta. Különbőző injekciókat és bolhairtót is kapott. Jelenleg ideiglenes befogadónál van, és majd csak tavasszal engedik szabadon, mivel a telet nem élné túl.