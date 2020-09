Baby boom Rumban – Az ezredforduló óta nem volt ennyi újszülött

Az ezredforduló óta még egy évben sem született annyi gyerek Rumban, mint az idén várható. Év eleje óta eddig 11 gyermeknek örülhettek a családok és még heten fognak megérkezni az év végéig Így ezer főre 16 születés jut.

Rumban a 2020-as év valóságos baby boomot hozott. Év végéig várhatóan összesen 18 gyermek látja meg a napvilágot a Rába menti településen, és ebben a falusi csoknak is nagy szerepe van. Tizenegy baba már meg is érkezett, az év végéig még további hét születését várják. 2000 óta Rum még egy évben sem gyarapodott ennyi újszülött kisgyermekkel. – Az elmúlt 20 évben átlagosan 8-10 gyermek született a településen, ami megfelelt az országos átlagnak – tudjuk meg Beni Ferenc polgármestertől.

– Az abszolút mélypont a 2008. év volt, amikor csupán négy gyermek születését regisztrálták. Az érintett időszakban egy évben sem született 12 gyermeknél több. Az 1123 fős településen az idei 18 fős születésszám 70%-kal több, mint a 2019. évi országos átlag. Mindezek tükrében nagyon szerencsések vagyunk, hogy oktatási és nevelési intézményeinkben kimagasló ellátást tudunk nyújtani a jövő nemzedékeinek. Iskolánkban közel 20 település gyermekei tanulnak, óvodánk pedig megtelt, közel 120%-os kapacitással működik. A legnagyobb beruházás, a tornaterem, a tervek szerint tavasszal lesz kész. (A több mint 600 milliós kományzati támogatásból megvalósuló fejlesztést V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője jelentette be, az építkezésről a Vas Népe is többször írt.)

– Hamarosan minibölcsődét építünk az óvoda területén – folytatja a polgármester. – Ehhez 100 millió forint támogatást nyertünk. Büszkék vagyunk arra, hogy valamenynyi alapellátás elérhető a településen.

Rum vonzó falu, sokan költöztek ide. A szabad, beépíthető ingatlanok elfogytak. Most vásárolt az önkormányzat egy két és fél hektáros területet, tíz új telket fognak ott kialakítani. Az önkormányzattól minden újszülött után 25 ezer forintot kap a család és mellé még egy pelenkatorta is jár.

Takács-Fülöp Mónikáéknál a kis Hunor első gyerek, most 6 hetes. Születése óta csaknem megduplázta a súlyát. Manó négyóránként eszik, éjszaka már csak egyszer ébred. Mónika igazgatási ügyintéző a polgármesteri hivatalban, a férje rendőr Szombathelyen. Két gyermek a terv. A házukat nemrég fejezték be, most épül a garázs.

Varga Roland és Faragó Linda gyakorlott szülők. Bendegúz fiuk 3 éves. A kistesó, Hunor Teodor három hete született. Még gyakran eszik, éjszaka többször kell hozzá kelni. A kis Teo már szépen tartja a fejét. Roland vállalkozó, vendéglőt, panziót, boltot üzemeltet. Linda rendezvényszervezőként dolgozott. A rumi pelenkatortát most kapták meg Beni Ferenc polgármestertől.