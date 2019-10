Bajnoki cím a Lorigo fiatal formációjának – A Savaria TSE is helytállt a versenyen

A hétvégén rendezték meg a XII. Zala Open Formációs Magyar Bajnokságot. A versenyben mind a két szombathelyi kötődésű táncsport egyesület versenyzői szép eredménnyel szerepeltek, és számos táncospárjuk másnap az egyéni versenyekben is dobogóra állhatott.

A Lorigo TSE. junior formációs csapata standard táncokban magyar bajnok lett. A koreográfi a címe: A szépség és a szörnyeteg, ennek alapján készült a bajnoki produkció. A csapat felkészítő tanárai: Nagy Júlia és Faludiné Lovas Henriette voltak. A Savaria TSE két csapattal képviseltette magát a formációs táncok magyar bajnokságán. A junior csapat egy felújított koreográfi ával, a Violins-szel indult Junior B ligában, és meg is nyerte azt.

Az egyesület „A” csapata a Felnőtt Latin Mix A ligában állt rajthoz egy vadonatúj produkcióval, aminek a címe: Allegretto. A döntőben óriásit táncolva, az egész csarnok szimpátiáját elnyerve végül a 2. helyen végeztek, ezzel kvalifi kálták magukat a december 7.-én Brémában tartandó Latin Formációs Világbajnokságra.

Másnap, vasárnap tovább folytatódott a versenysorozat, mégpedig az egyéni versenyekkel. Délelőtt a legkisebbekkel, az utánpótlással

kezdődött a verseny, majd a magasabb osztályosokkal folytatódott, ahol a Lorigo csapata standard táncokban minden korosztályban a dobogó legfelső fokára állhatott, latin táncokban pedig szintén sok aranyérem és dobogós helyezés született. Edzők: Gombkötő Balázs, Elekes Helga, Nagy Júlia és Faludiné Lovas Henriette.

A Savaria TSE táncosai is megmérették magukat az egyéni mezőnyben is. A rengeteg döntős helyezés mellett több párosuk is dobogóra állhatott, a győztesnek járó kupát a magasba emelve.