Bajnokok Ligája: nem jelentett gondot a litván Neptunas Klaipeda sem

A kosárlabda Bajnokok Ligája 7. fordulójában a Falco Vulcano Energia KC Szombathely a litván Neptunas Klaipeda gárdáját küldte haza nagy veréssel.

A litván élgárda négy győzelemmel, két vereséggel, míg a magyar címvédő két győzelemmel, négy vereséggel várta a Bajnokok Ligája 7. fordulóját – a Falco hazai pályán nem bukott BL-meccset, a Neptunas viszont nyert idegenben. A szombathelyieknél a jobb hüvelykujjával bajlódó Juvonte Reddic vállalta a játékot. A vendégek amerikai irányítója, Darrin Dorsey viszont nem épült fel sérüléséből, kénytelen volt kihagyni a meccset. A találkozó remek hangulatban kezdődött – csak a vendégszektor maradt üresen.

Nagy lendülettel kezdtek a felek.

Az elején a Falcónak becsúszott egy, két eladott labda, néhány kimaradt helyzet, elrontott dobás. Igaz, roppant keményen, meglehetősen kellemetlen stílusban kosarazott a vendég. De a védekezés rendben volt hazai oldalon is (3. perc: 2-2) – ismét. Szerényen csordogáltak a pontok. A 6. percben mutatott először hazai vezetést az eredményjelző (6. perc: 10-9). Több gyors indítást is kosárral fejezett be a Falco – rögtön időt kért a vendég. Visszatérve az időkérésről Benke szerezte a hazaiak első – és nagyon sokáig egyetlen – tripláját. Egyértelműen átvette az irányítást a házigazda.

Az első negyed hét pontos Falco-vezetéssel ért véget – de csak azért, mert a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy Filipovity duplája dudaszó után ért célba. Perl ismét nagy formában játszott, nem bírtak vele a litvánok. A második etapban már tartósan a Falcónál volt az előny, remek védekezésére építve gyors támadásokat vezetett a házigazda. Parádés megoldásoknak tapsolhatott a hazai szurkolótábor – például gyűrűszaggató zsákolásoknak. De minden labdáért, minden dobóhelyzetért megharcolt a Falco, amiért hálás volt a közönség. Büntetőkkel araszolgatott a tanácstalannak tűnő, de becsülettel harcoló Neptunas. Többször is súrolta a tíz pontot a hazai fór, végül a 18. percben lépték át először a sárga-feketék a lélektani határt (18. perc: 45-34) – a sok labdát szerző Hooker vitt végig egy villámgyors támadást. Reddic is remekelt a palánk alatt, szorgalmasan szedte a lepattanókat. A vendégeknek jött jól a nagyszünet (20. perc: 46-36).

A második félidőt Benke triplája nyitotta. Aztán váltott kosarakkal folytatódott a meccs. A vendég be, benézett tíz pont alá. De a kritikus pillanatokban mindig érkezett pont hazai oldalról (24. perc: 52-42). Nehéz, fizikális csata kerekedett a mérkőzésből, nem kímélték egymást a játékosok. Kezdték belőni magukat távolról a hazaiak, a büntetőket viszont gyengén dobták. De őrizték tíz pont körüli, fölötti fórjukat (27. perc: 61-50). Sőt, a játékrész vége ismét a remekül rotáló, az erejét okosan beosztó Falcóé volt: sebességet váltott a házigazda, és egyszerűen állva hagyta ellenfelét. Bő másfél perccel a játékrész vége előtt, 66-50-es állásnál kér időt a litván kispad – hiába. Hatékonyan, csapatként, ráadásul szépen játszott a Falco. És a harmadik etap végére tulajdonképpen el is döntötte a mérkőzés sorsát – 19 pontos hazai fórnak tapsolhatott a közönség (30. perc: 73-54). Benke tartotta jó szokását, triplával vezette fel a negyedik negyedet is – és nagyon elkapta a fonalat. A Neptunas nem adta fel, minden mindegy alapon rohamozni kezdett, próbálta felpörgetni a játékát. De nem történt változás, továbbra is a Falco uralta a meccset, és roppant rutinos módon verte vissza ellenfele felzárkózási kísérletét (34. perc: 83-64). Nem volt gyenge pont hazai oldalon. Bőszen próbálkozott távolról a litván együttes – mérsékelt sikerrel. Nem maradt izgalom a végére (38. perc: 91-71).

Ismét parádés teljesítménnyel rukkolt elő a Falco.