Bakos György és Nemes Emil vehette át a Kőszegi Életműdíjat – A Szent István napi ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket

Az ünnepi szentmise után a Jurisics-várban tartották a Szent István napi megemlékezést. Az új kenyér megáldása után átadták a városi kitüntetéseket.

Az ünnepség szónokaként Ágh Péter országgyűlési képviselő az elmúlt másfél év járvány adta kihívásaira utalva megjegyezte: érték ma együtt lenni, és megbecsülés jár mindazoknak, akik hivatásuk révén harcoltak a pandémia ellen és minden kőszeginek, akik a körülményekhez képest vigyáztak magukra és egymásra. Szólt arról is: meg kell őriznünk Szent István örökségét. Királyunk ehhez ma is stabil alapokat adott, amelyeket ezer év sem tudott kikezdeni. Közösen kell építenünk a várost, a megyét és a hazát, mondta. Kőszegre térve elmondta: – A kormányzattal, önkormányzattal, egyházakkal, különböző szervezetekkel együttműködve lépésről lépésről végeztük a dolgunkat. Ennek egyre több észrevehető nyoma van. Hálás vagyok, hogy az itt élők bizalmából lobbizhattam az utak felújítására fordítható milliárdos döntésekért. De lehetne említeni a közúti, vasúti, egyházi, műemléki fejlesztéseket, vagy éppen a mentőállomás vagy a temető évtizedek óta rendezetlen ügyét megoldó támogató döntéseket. Mindig megragadtuk annak a lehetőségét a különböző szereplőkkel, hogy együtt építsük Kőszeget, hiszen ez a fantasztikus város összeköt mindannyiunkat.

A pandémia miatt tavaly novemberben elmaradt a Királyi Városnap, ezért most adták át a városi elismeréseket. Básthy Béla polgármester köszöntötte a kitüntetetteket. Az önkormányzat 2020-ban új, magas presztízsűnek szánt kitüntetést alapított Kőszegi Életműdíj néven, melyet aktív időszakuk lezárása után kaphatnak olyan kőszegiek, akiknek több évtizedes munkássága különösen nagy, mondhatni „korszakos” hatással volt a város vagy valamely intézményének, társadalmi, gazdasági csoportjának, szervezetének életére. A díjjal arra a sokszor évtizedekig zajló, kitartó, fáradhatatlan munkára hívják fel a figyelmet, ami nélkül Kőszeg nem büszkélkedhetne nagy, sokszor évszázados múltú szervezetekkel, intézményekkel.

A Kőszegi Életműdíj adományozásáról tavaly döntött első ízben a város képviselő-testülete. A díjat a kőszegi ökölvívást újraalapító Nemes Emil „Csingi”, valamint a Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarát egyesületi elnökként 30 évig, az Írottkő Natúrparkért Egyesületet 18 éve vezető Bakos György vehette át. Rajtuk kívül 17-en kaptak elismerést.

A további díjazottak:

KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELÉT KAPJA:

a.) tanulók

b.) felnőttek

HORVÁTH LÁSZLÓ

Horváth László Kőszegen született, a Jurisich Miklós Gimnázium diákja volt. Kezdetben hegedülni tanult, majd édesapja irányításával kezdte meg klarinét tanulmányait. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Balassa György osztályába járt, kitüntetéses diplomáját 1969-ben szerezte meg. 1969-70-ben a Párizsi Konzervatórium ösztöndíjas hallgatója. 1965-től a Magyar Állami Hangversenyzenekar tagja, szólamvezető és szólóklarinétos. Az 1970-es budapesti Nemzetközi Klarinétverseny győztese, valamint a zsűri különdíjának nyertese. 1970 óta állandó szereplője a magyar zeneéletnek, mint szólista és kamaramuzsikus. A kortárs zene rendszeres művelője, számos új mű inspirálója, ajánlásának címzettje. Alapító tagja a Filharmónia Fúvósötösnek. Európa szinte minden országában szerepelt szólistaként, valamint Ausztráliában és Japánban.

1992-ben megalapította a Lajtha László Emléktábort Kőszegen. A hallgatók többek között Párizsból, Strassbourgból, Kanadából, Svájcból, Japánból érkeztek Kőszegre. Később a Lajtha tábor folytatásaként Fischer Anni ösztöndíjas fiatal művészeket hívott Kőszegre, nyaranta több hétig tartó koncertsorozattal szórakoztatta az igényes zenét kedvelő közönséget.

Játékát hanglemez-, rádió- és tévéfelvételek sora őrzi. A klarinétművész munkásságát Ferencsik János emlékdíjjal, Liszt Ferenc díjjal, Lajtha László díjjal, Veress Sándor díjjal és Artisjus díjjal is elismerték.

BARABÁSNÉ GYŐRVÁRI ADRIENN

(Az elismerés kezdeményezője: Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Club elnöksége)

Barabásné Győrvári Adrienn szülővárosától – Kőszegtől – soha nem szakadt el. Tanulmányai befejezése után a Kőszegi Gyermekotthonban gyermekvédelmi ügyintézőként kezdett dolgozni.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel 1999-ben került kapcsolatba, a padlóhoki szakág révén. Férjével együtt 2000-től szervezik, bonyolítják a Szövetség kosárlabda szakágának hazai kosárlabda versenyeit, emellett természetesen a padlóhoki sem szorult háttérbe, tevékeny résztvevője maradt a versenyek szervezésének, adminisztrálásának ott is. Munkája elismeréseként több alkalommal volt lehetősége részt venni segítőként külföldi versenyeken is.

A Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Clubnak 20 éve tagja, 2008-tól gazdasági vezetői pozíciót lát el. A gazdasági események könyvelése mellett minden egyéb adminisztrációs tevékenység is feladatai közé tartozik, ezzel is igyekszik segíteni egyesületük munkáját. Önkéntes munkájának köszönhetően számtalan gyermekotthonban, vagy családban élő, értelmileg sérült sportoló vehetett részt hazai, külföldi versenyen hófutás, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, padlóhoki, úszás sportágban. Kapcsolatot tart a szülőkkel, edzőkkel, ezzel is segítve az egyesület munkájának sikerességét. Kiváló háttérmunkás, önkéntes tevékenysége példaértékű. Kedvesen, szerényen, empatikusan és odaadóan végzi vállalt feladatait.

2014-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúsági Tagozata elismerést kapott.

Az egyesületben végzett több mint két évtizedes önkéntes munkássága során városunkat, megyénket, országunkat méltó módon képviselte és öregbítette Kőszeg hívnevét.

KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETÉST KAPJA:

HANS PETER NEUN

Magyarország európai uniós csatlakozását követően számos osztrák-magyar határon átnyúló program kezdeményezője, az alpannonia – az Alpoktól Pannóniáig vezető nemzetközi túraútvonal megálmodója.

Kezdeményezése révén két fejlesztési periódusban is nyertes alpannonia pályázat Kőszeg város és az Írottkő Natúrpark települései számára kiemelkedő turizmusfejlesztési lehetőséget jelentett, hiszen a túraútvonal kialakítása és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházások révén számos új turisztikai attrakció jött létre és újult meg a városban és a Kőszegi-hegység kedvelt kirándulóhelyein. (Szulejmán-kilátó, Koronaőrző bunker, Királyvölgyi sétaút és tanösvény, alpannonia szabadidőpark, esőbeállók, tanösvények, forrásházak, útbaigazító táblák, stb.).

Hans-Peter Neun fáradhatatlanul dolgozott az Ausztriában legkevésbé a túralehetőségeiről ismert Burgenland, és azon belül elsősorban a Kőszegi-hegység, mint túracélpont népszerűsítéséért.

Alapító tagja és korábban vezetője is volt Ausztria legjobb hosszútávú túraútvonalai szövetségének (Best Trails of Austria), mely az alpannonia útvonalat is népszerűsítő marketingtevékenysége révén Kőszeg városa és a túraútvonal által érintett magyar települések számára is kiemelkedő jelentőséggel bír.

A bakancsos turizmus népszerűsítése mellett szintén kezdeményezésének köszönhető a Kőszeg városával közösen benyújtott határon átnyúló Veloregio projekt, mely a kerékpáros turizmus fejlesztését tűzte ki célul, valamint a régiók természeti és kulturális látnivalóinak bemutatásán keresztül a kerékpáros turizmus fellendítését a határtérség kerékpáros régióiban.

KŐSZEGI SPORTEGYESÜLET TENISZ SZAKOSZTÁLYA

Kőszegen 1926 tavaszától beszélhetünk tenisz sportról. Korábban a két reáliskolai és egy-két magántulajdonban lévő pályán ismerkedhettek néhányan a sportággal.

Az újkori első komolyabb próbálkozás a sportág újjáélesztésére 1976-ban történt, amikor a gimnázium sporttelepén bitumenes pályát építettek. Először csak felnőttek teniszeztek itt szórakozásból, alkalomszerűen. A szervezett oktatáshoz nagy lökést adott, hogy a LATEX KSE keretén belül 1981-ben életre hívták a tenisz szakosztályt.

A következő években az utánpótlás nevelés volt a fő cél. Szervezetten, sportiskolai tagozat keretén belül, először Bényei Mihály és Koltay Árpád, majd Kenéz György és Tihanyi Tibor foglalkoztak a gyerekekkel, a versenyzők oktatásával.

Az 1999-től tartó OB II-es évek sikerei Kőszeg jeles lapjaira tartoznak. Minden évben jobb helyezést értek el a magyar bajnokságban, így 2003-ban csak mérkőzésaránnyal szorultak a második helyre, és 2004-ben 8 év szívós munkájának megkoronázásaként, a Kőszegi teniszezők az OB II megnyerésével kivívták a jogot, hogy a következő évben a magyar bajnokság első osztályában szerepeljenek. A töretlen fejlődés tavaly hozta legszebb gyümölcsét. A csapat 2020-ban, a Magyar Tenisz Szövetség Szuperligájában bronzéremmel zárta a szezont.

KŐSZEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELÉT KAPJA:

KISS LAJOS CSABA

Kiss Lajos Csaba matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomáját 1982-ben szerezte a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. Pedagógusi munkáját az akkori Kossuth Zsuzsanna Körzeti Általános Iskolában kezdte, majd 1996-ban, az iskolai összevonások után, a Bersek József Általános Iskola aktív tagja, meghatározó tanáregyénisége lett.

Munkáját a lelkiismeretesség, magas szintű szakmai tudás, elhivatottság jellemzi, az iskola szakmai, közösségi életének fejlődését szolgálja. Teljes mértékben elkötelezett a tanári pálya, az iskola iránt. Diákjai rendszeresen vesznek rész tanulmányi versenyeken, gyakran kiemelkedő eredményeket elérve. Az iskola alapítványának elnökeként segíti, támogatja a rászoruló tanulókat.

Mint az iskola természettudományos munkaközösségének vezetője 20 éven át fővédnöke volt az iskola által szervezett Bechtold István Megyei Természetismereti Versenynek. E tevékenységét elismerve 2019-ben Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése „Gayer Gyula Emlékplakett„ kitüntetésben részesítette.

KOGLER GÁBOR

Kogler Gábor Kőszeg sportéletében kitartó és szorgalmas munkát végez.

A kőszegfalvi városrész egyesületi tagjai számos területen összetartóan dolgoznak és segítik lakóhelyük és a közösség mindennapos boldogulását, fejlődését. Ilyen a sportpálya fejlesztése, a temető gondozása, a falunap sokszínűsége, a Hubertus forrás megszépülése.

Kogler Gábor mindezekben élen jár, méltó követője azoknak az elődöknek, akik hagyományosan lokálpatrióta módon segítették az egykor falu, ma már városrész fejlődését.

POLÁK NORBERT

Polák Norbert a Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatnak 2007 óta – vagyis a kezdetektől – szó szerint harcos résztvevője és szervezője. Kreatív ötletei évről évre tovább színesítik, gazdagítják az ostromhétvége katonai hagyományőrző programjait.

Alapítója és vezetője a Kőszegi Ostromnapok Egyesület keretein belül működő oszmán hagyományőrző alakulatnak, az Ibrahim martalócainak.

Négy éve járják az ország különböző múlt idéző rendezvényeit is, öregbítve Kőszeg város és a kőszegi hagyományőrzők jó hírét.

2018 óta a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnökségi tagjaként is kiveszi a részét a munkából. Igazi vezéregyéniség, a szervezésben rábízott és önként magára vállalt feladatokat mindig lelkiismeretesen végzi el, lendülete az egyesület tagjait is erősen motiválja. Ő az az ember, aki nem azt kérdi: ki csinálja meg, hanem azt, hogy csinálhatja-e.

Közösségi munkája, áldozatvállalása példa értékű, igazi közösségért tevékenykedő ember.

SOMOGYI GYÖRGY JÓZSEFNÉ

(Az elismerés kezdeményezője: Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöksége, Bakos György elnök)

Somogyi György Józsefné az Írottkő Natúrparkért Egyesület titkára – a Tourinform iroda vezetője volt nyugdíjba vonulásáig. Sokrétű feladatait 15 éven keresztül végezte nagy empátiával, szakmai szeretettel, az egyesület elnöke és a tagság legnagyobb megelégedésére.

Az egyesületi élet minden területén jeleskedett: szervezte a környezetvédelmi, természetvédelmi akciókat, a méltán híres Madarak és Fák Napját, a Hétforrás pikniket, az Éden-napot, az Írottkő Natúrpark Ízei Orsolya Napi vásárt, figyelte és írta a pályázatokat, az éves költségvetést és a beszámolókat, a Natúrpark vetélkedő kitalálója és szervezője.

Alapító tagja a Kőszegi Vonósok zenekarának, ha ideje és egészsége engedi szívesen muzsikál szeretett hangszerén a hegedűn.

Mindezek mellett kiváló turisztikai szakember, nagyszerű idegenvezető, kiváló mesélő.

Igazi közösségteremtő személyiség.

TÓTH SZILÁRD

Tóth Szilárd született kőszegiként a Jurisich Miklós Gimnáziumban végezte tanulmányait. Ezt követően különböző területeken, de mindig a sport közelében dolgozott. Közel 40 éve a kőszegi tenisz szakosztály tagja. Előbb, mint aktív játékos, majd a szakosztály technikai vezetőjeként, a pályák bérlőjeként szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Felismerte, hogy a sikeres működés valamint a megyei és országos versenyen való indulás és eredményes szereplés csak úgy valósítható meg, ha komoly erőfeszítéssel és munkával a tárgyi feltételeket is megteremtik. A kitűzött célok elérésében mindig aktívan részt vett.

A szakosztály így gazdagabb lett a Dunántúlon egyedülálló automata öntözőrendszerrel, valamint két pálya téliesített sátrával, és négy teljes pálya is megújult.

A pontosságot, rendet, és a fegyelmet megköveteli. Minden esetben ott van, ahol dolgozni, segíteni kell. Személyes példamutatása munkájában a szakág tagjai számára is követésre méltó.

VÖRÖS VIRÁG

Vörös Virág 2010-ben, 11 évesen kezdte a síugrást. Több sportágat kipróbált, végül a síugrás mellett köteleződött el, annak ellenére, hogy Magyarországon sem túl nagy népszerűségnek, sem túl nagy felkészülési lehetőségnek nincs birtokában a sportág.

A Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségizett, napjainkban csak a sporttal foglalkozik. Kitartása és akaratereje példaértékű: fejlődését egy súlyosabb térdsérülés és egy bokasérülés is hátráltatta, ez azonban nem tántorította el, töretlen erővel és kellő alázattal halad tovább célja felé.

Bár 2016-ban a sérülések miatt végül nem jutott el az olimpiára, 2019 nyarán már 23. helyen végzett a Grand Prix versenyen és pályafutása első pontjait gyűjtötte be. Ezzel első magyarként végzett pontszerző helyen a csehországi Frenstatban 20 évesen.

Felkészülését Molnár László segítette egészen 2017-ig, 2017 óta edzője a szlovén Vasja Bajca. Nagy esélyekkel készül a 2022-es Pekingi olimpián való részvételre.

PRO COMMUNITATE DÍJAT KAP:

DR. MAURER ESZTER

Dr. Maurer Eszter az egészségügy iránti vonzódását és a város iránti elkötelezettségét közismert gyógyszerész édesapjától és gyermekorvos édesanyjától egyaránt örökölte.

Az általános és középiskolát Kőszegen, egyetemi tanulmányait Szegeden végezte el. Visszatérve előbb édesapja mellett, később az ő munkásságát folytatva a kőszegi polgárok egészségének szolgálatában dolgozik. Gyógyszerészként és gyógyszertár tulajdonosként összeszokott csapatot foglalkoztat és vezet magas szakmai felkészültséggel, felelősségteljesen, biztosítva a stabil körülményeket, a nyugodt munkahelyi légkört.

Kedves személyiség, munkatársai, és a betegek irányába is mindig udvarias, szívesen ad tanácsot és nyújt segítséget. Helytállása minden élethelyzetben példaértékű.

Gyermekkora óta gordonkázik, a zeneiskolai vonószenekar majd gimnazistaként a Tabulatura zenekar aktív tagja volt. A Kőszegi Vonósok alapító tagjaként a mai napig részt vesz a zenélésben, a komolyzenei kultúra népszerűsítésében.

A zenekarnak egész éven át próbatermet biztosít és minden lehetséges módon támogatja a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesületet.

Életében fontos szerepet tölt be hitének gyakorlása és az annak megfelelő keresztényi élet és értékrend követése. Hivatáshoz, közösséghez és embertársaihoz való hozzáállása mindannyiunk számára követendő példaként szolgál.

Dr. Maurer Esztert a kőszegi beteg emberek gyógyszertári szolgálatáért, a városban példaértékű családi vállalkozás létrehozásáért és működtetéséért, valamint a város zenei életében való részvételéért és önzetlen támogatásáért Kőszeg Város Önkormányzata Pro Communitate Díj elismerésben részesíti.

NAGY GÁBOR LAJOS

Nagy Gábor általános iskoláit, a gimnáziumot is Kőszegen végezte és családot is itt alapított. A gimnáziumi érettségi után tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán folytatta. Tudását előbb gyermekfelügyelőként, majd nevelőtanárként kamatoztatta az akkor még Kisegítő Iskola és Nevelőotthon logopédiai tagozatán.

1983-ban az intézmény gyógypedagógiai vizsgálójába került, ahol a minisztérium által kidolgozott Tartós megfigyelés vizsgálatok gyakorlati megvalósításában vett részt. Ebben az időszakban a felügyelete alatt működött az intézmény nyomdája, ahol gyógypedagógiai szakmai anyagok nyomtatása történt.

1990-től az eltérő tantervű Általános Iskola tanulmányi vezetője lett. Sokat tett azért, hogy az intézmény nevelőtestülete egységesen gondolkodjon, egységesen értelmezzen pedagógiai célokat, feladatokat. Olyan intézményt formált, amely példaértékű volt más közösségeknek is. 2008-ban a Beszédjavító Általános Iskola vezetését vette át, majd 2010-től az egész intézmény vezetője lett. Mindent megtett, hogy a kollégák, diákok érdekében hallassa a hangját, mind megyei, mind országos, mind nemzetközi szintéren. Különösen figyelt arra, hogy az elődök öröksége, az értékek, a hagyományok, amelyek mentén az iskola kiteljesedett, soha ne merüljenek feledésbe.

Nagy Gábor lelkes, ambiciózus fiatalként a kezdetektől szívügyének tekintette a gyógypedagógiát, és tette ezt nyugdíjba vonulásának pillanatáig. Hivatástudata átragadt egész családjára, hiszen felesége, később lánya is gyógypedagógusként dolgozott és dolgozik az intézményben.

A gyógypedagógia ügye mellett, lelkes lokálpatrióta is. Az Intézmény és a szülővárosa iránti kettős elkötelezettségét bizonyítja, hogy évről-évre megszervezte a régi öreg diákok, a cögerek találkozóját.

KOVÁCS-MEZEI VIRÁG

Kovács-Mezei Virág a közigazgatásban 2005 júliusában kezdte meg pályáját a kőszegi polgármesteri hivatal hatósági osztályánál, ahol egyúttal megbízták az osztályvezető helyettesítésével is.

Folyamatosan képezve magát előbb igazgatásszervező lett, majd 2006-ban anyakönyvi szakvizsgát tett, 2008-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán helyi jogszabályszerkesztő végzettséget szerzett. Legfrissebb tanulmányai eredményeképpen a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán pénzügyi és számvitel alapszakon közgazdászként is diplomázott.

A hatósági osztály vezetőjének tartós távollétében – 2009-2010-ben – ellátta az osztályvezetői feladatokat is. Szakmai tapasztalatait egy ideig belső ellenőrként kamatoztatta, ezt követően az igazgatási és építéshatósági osztály igazgatási ügyintézője lett, ahol megbízást kapott az osztályvezető-helyettesi feladatok ellátására, majd pályázata alapján 2013-tól az osztály vezetői munkakörét tölti be.

Az igazgatási osztály feladatköre sokrétű; a közművelődési, köznevelési, szociális, egészségügyi, sport ágazatot felölelő. Vezetőként látja és átlátja, hogy fontos és szükséges követni a jogszabályok változásait, valamennyi terület aktualitását és feladatait, koordinálni az osztály feladat és hatáskörébe tartozó hivatali ügyeket. Túl ezeken az idei évben a veszélyhelyzet során tagja volt a városban felállított Veszélyhelyzeti Koordinációs Stábnak, aktívan részt vett a gyermekek és rászorulók ellátásának megszervezésében.

Kovács-Mezei Virág empatikus, jó vezető, szakmailag felkészült kolléga. Helytállására mindenkor számítani lehet, akár osztálya tevékenységéről, akár rendkívüli helyzetekben megoldandó feladatokról legyen is szó.

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KŐSZEGI ÁLLOMÁSÁNAK MUNKAHELYI KOLLEKTÍVÁJA

A Mentőszolgálat 1952-től működik a Hegyalja utcai mentőállomás épületében. Az egység léte és munkája Kőszeg Város számára kiemelkedő jelentőségű, a szolgálat dolgozóinak áldozatkészségére, önfeláldozó segítségnyújtására a város lakói minden körülmények közt számíthattak és számíthatnak.

A 2020 évben a Mentőszolgálat eddig nem tapasztalt kihívás elé került. A koronavírus járvány kitörése után az egészségügyi kormányzat kiemelt hangsúlyt fektetett a háziorvosi ellátó rendszer működőképességének megtartására, és a Mentőszolgálat feladatkörébe utalta a járvány idején esetlegesen megfertőződött személyek tesztelésének és szállításának feladatát. A kőszegi mentőszolgálat munkatársai az új helyzetben elsőként kerültek testközelbe az addig ismeretlen kórral. Mennyiségi és minőségi szempontból is új kihívással kellett szembenézniük, személyes egészségüket, áttételesen családjukat is eddig ismeretlen kockázatnak kitéve.

Az Országos Mentőszolgálat Kőszegi Állomásának munkatársai megnövekedett feladatukat, hivatásukat magas színvonalon, Kőszeg és térsége lakosságának érdekében példamutató módon látták és látják el, így méltók a város közösségének elismerésére, melyet Kőszeg Város Önkormányzata Pro Communitate Díj adományozásával fejez ki.

MAGYAR KIRÁLYI HUNYADI MÁTYÁS HONVÉD KÖZÉPISKOLAI NEVELŐINTÉZET BARÁTI KÖRE

A Kőszegi Katonaiskola 1856. szeptember 15-ével kezdte meg működését. 1874-ben tisztképző iskolává, „Katonai Alreál”-lá alakult, majd 1922-ben vette fel Hunyadi Mátyás nevét. 1945-ben, megszűnésekor a Magyar Királyi „Hunyadi Mátyás” Kőszegi Honvéd Középiskolai Nevelőintézet elnevezést viselte.

Az iskola volt diákjai, a cőgerek 1989-ben tartották első találkozójukat közel ezer egykori diák részvételével, és azóta minden évben összegyűlnek az iskola udvarán. Első nagy tettük a mai EGYMI parkjában álló Hősi Emlékmű maradványainak felkutatása, helyreállítási költségének összegyűjtése, majd 1990-ben ünnepélyes felavatása volt. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület segítségével 1991-ben alapították meg a Baráti Kört, mely azóta töretlen lelkesedéssel, pótolhatatlan értékeket teremtve működik.

Elnökei: 1991-2000 között Micskey Miklós, 2000-2003 között Tirts Tibor és 2003 óta Metz Rezső.

A Baráti Kör munkásságának eredménye az egykori iskola főkapuján látható emléktábla, az iskola Hősi emlékműve mellett felállított, marosvásárhelyi M.kir.”Csaba Királyfi” Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola kopjafája, a Gábor Áron Tüzérségi Hadapródiskola emlékmű-ágyúja, a főépület előtti Hunyadi Mátyás szobor, az épületben elhelyezett márványból és fából faragott táblák illetve kiállítási tárlók, az intézet parkjában Ottlik Géza és a cőgerek emlékfája. A Várkörön álló Hunyadi szobor talapzatára 2005-ben került fel az eredeti helyére emlékeztető tábla.

Az egykori alreáliskola és diákjainak történetét több könyv, publikáció és film őrzi. Kőszeg hírnevének és iskolavárosi öntudatának erősítéséért, a kőszegi iskolavárosi hagyományok ápolásáért és példamutató gazdagításáért, a Kőszegi Katonai Alreáliskola emlékezetének megtartásáért Kőszeg Város Önkormányzata a Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskolai Nevelőintézet Baráti Körét Pro Communitate Díjban részesíti.

KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJAT KAP:

LÁNG JÓZSEF

Láng József 1982-ben kezdte mezőgazdasági pályáját, majd tudását folyamatosan bővítve a kőszegi borásztársadalom megbecsült, vezető személyiségévé vált. Édesapja mellett, aki az akkori Szőlőtermelő szakcsoport telepvezetője, mindenese volt, nagy odaadással sajátította el a szőlőtermesztés fortélyait. A gimnáziumi évek után a mosonmagyaróvári egyetemen szerzett diplomát, majd agrármérnökként kezdett dolgozni Kőszegen a Csepregi Állami Tangazdaságban, mint növénytermesztő. 1990-ben a Kőszegi Mezőgazdasági Technikum tanára lett, később Sopronban elvégezte a mérnöktanári szakot is.

Nevéhez fűződik a szakközépiskola tankertjének létrehozása. Szakmai érveire hallgatva 4,5 hektáron szőlő- és gyümölcsös kertet létesítettek, valamint a zöldségtermesztés és borászat alapjait is megteremtették az iskolában. Később főállású szőlőtermelő, borász vállalkozó lett.

Szülővárosa iránti szeretetét mutatja közösségi feladatvállalása. Tagja volt a Concordia-Barátság Énekegyesületnek, a katolikus egyházi kórusnak, illetve szervezője és alapítója volt a hegyközségnek, mely a rendszerváltás után szerveződött újra. Sikerrel bábáskodott a Borok Háza megszületésénél, elévülhetetlen érdemei vannak a Kőszegi Borút megalakításában, s vállalta a szakcsoport elnöki tisztségét is. Szakmai partnerként fontos szerepet vállalt Kőszeg Város Önkormányzata saját, hagyományos zártkerti szőlő- és gyümölcskertjének létrehozásában, karós művelésű furmint ültetvényének telepítésében, művelésében.

2020-ra beteljesült álma: a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetével szőlőfeldolgozó üzemet, pincét és borkóstolót építettek a Kálvária szomszédságában, a Napostetőn.

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg borkultúrájának fejlesztéséért, a város borászati hagyományainak ápolásáért, a közösségi, szövetkezeti bortermelésben vállalat értékteremtő munkájáért és példamutató közösségépítő tevékenységéért Láng Józsefnek Kőszeg Városért Díjat adományoz.

KALTENECKER LAJOS

Kaltenecker Lajos több évig vezette a Kőszegért Egyesületet, közreműködött a Farsangfarka, a Mindenki Mikulása programok elindításában, finanszírozásában.

A Kőszegi Ipartestület tagjaként a helyi közéletben is aktívan tevékenykedett, így az iparosok színeiben képviselő-testület tagjaként is dolgozott az Önkormányzatban.

A kőszegi sportélet bőkezű mecénásaként is megismerhették a kőszegiek.

Vállakozásaiban munkahelyeket teremtett, sokszor hátrányos helyzetű munkavállalókat alkalmazva.

Az építőipari vállalkozóként kivitelezett épületek közül kiemelkedik az Ó-ház Kilátó, mely a Millecentenáriumra készült el az egykori Felső-vár alapjain.

KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT KAP:

NEMES EMIL

Nemes Emil az 50-es évek közepén kezdte meg az edzéseket, amikor a szorítóba lépett, onnantól 30 mérkőzésen át tartotta veretlenségét. A Magyar Válogatott és olimpiai kerettag is volt a kőszegi ökölvívás meghatározó egyénisége. Ahogy mindenki ismeri, „Csingi bácsi” a kezdetektől tagja volt a Kőszegi Ökölvívó Klubnak, mint aktív versenyző. Majd a megújult Kőszegi Ökölvívó Szakosztály vezetőedzőjeként 15 évig tevékenykedett.

Ez idő alatt kimagasló eredményeket ért el országos és nemzetközi szinten egyaránt: 140 érmet szereztek irányítása idején a kőszegi ökölvívók, bajnokokat nevelt ki. Vezetősége alatt a legjobbak között tartották számon.

Nem csak a sportágban elért eredményei kimagaslóak, hanem a sporton kívül pedagógiai hozzáértése, az életre való nevelés, és az összetartás fontosságának megtanításával rengetek fiatal életét terelte jó irányba.

Ökölvívó ,,fiai így írnak róla:

Nemcsak edzőnk, hanem pótszülőnk is volt! ,,Csingi bácsi” a mai napig ellát minket jó tanácsokkal a spotéletben és a civil életben egyaránt, ezzel segítve munkánkat!

BAKOS GYÖRGY

Bakos György a kőszegi mezőgazdasági technikumban végzett kertészeti tanulmányai után népművelőnek tanult Szombathelyen. 1978-tóI 6 éven keresztül a művelődési ház igazgatója. Ekkor kezdte meg máig tartó, nagy sikerű működését a Kőszegi Várszínház.

Fúvószenekari pályafutását 1960-ban, mindössze 10 évesen kezdte. 1990-ben választották meg Kőszeg Város Fúvószenekara elnökévé. Megszervezte az alapítványi működés kereteit, és megteremtette a zenekar anyagi stabilitását. Sikerrel kormányozta át a fúvósok hajóját a kisebb-nagyobb válságokon. Elnökként fő szervezője volt a zenekar utazásainak, koncertjeinek, fesztiváljainak, melyek közül kiemelkednek a jubileumi rendezvények. Elnöki időszakának számos csúcspontja közül is kiemelkedik Kőszeg Város Fúvószenekara fennállásának 150 éves ünnepi rendezvénysorozata. 2020. januárjában kerek 30 év egyesületi vezetői munka után adta át fúvószenekari elnöki tisztségét utódja, Németh Balázs részére.

2003 óta az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke. Regnálása alatt mindvégig megalkuvás nélkül képviselte Kőszeg és környéke turizmusának, kulturális és természeti értékeink tudatosításának, fejlesztésének ügyét.

Pályafutása alatt háromszor, 1982-ben, 1996-ban és 2008-ban kapott Kőszeg Városért Kitüntetést. Gazdag életpályáját, töretlen lelkesedéssel és példaértékű, megalkuvást nem ismerő fegyelemmel végzett egyesületvezetői munkáját Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Életműdíj adományozásával ismeri el.