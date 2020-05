Baloldali hírportálok kifizetőhelye lett a Vasivíz?

Az LMP-s országgyűlési képviselő, Ungár Péter érdekeltségébe tartozó ugytudjuk.hu és a Soros György alapítványa által szintén pénzelt nyugat.hu oldalon is láthatók a megyei vízszolgáltató hirdetései.

A Magyar Nemzet mai cikkében írt arról: „(…) az Úgytudjuk.hu portál a balliberális oldalon keményen beszállt a tavaly őszi helyi önkormányzati kampányba, ahol a két legesélyesebb polgármesterjelölt, a győztes Nemény András (MSZP) és Balázsy Péter (Fidesz-KDNP) mellett függetlenként elindult Koczka Tibor is. Utóbbi korábban Puskás Tivadar kormánypárti polgármester helyettese volt, így könnyen lehet, hogy az indulása döntötte el Nemény és Balázsy szoros csatáját, mert Koczka a megszerzett több mint 1200 voks zömét – a fideszes múltja miatt is – jobboldalról szerezhette.

Lapunk helyi forrásból úgy értesült, hogy Koczka elindítása a helyi kampányban nagy erőkkel résztvevő Ungár tetszésével is találkozott. Talán ezért sem lehet véletlen, hogy az LMP-s országgyűlési képviselő érdekeltségébe tartozó Úgytudjuk.hu portálnak a Vasivíz Zrt. is hirdetője, ahol Koczka Tibor éppen marketingesként dolgozik” – írta a Magyar Nemzet.

A polgári napilap kitért Molnár Miklós szerepére is: „A Vasivíz Zrt. első embere pedig az a Molnár Miklós, akinek a helyére éppen Koczka Tibor ült be a szombathelyi közgyűlésbe, amikor a politikus elvállalta a cég vezetését. A Vasivíz Zrt. vezetője fontos szereplője a helyi balliberális oldalnak. Tavaly év elején ugyanis – még fideszes vezetés alatt – az ellenzék úgy alakított ki többséget a helyi közgyűlésben, hogy Molnár Miklós akkori alpolgármester és Balassa Péter (Jobbik) együtt szavazott a balliberális önkormányzati képviselőkkel.”

A Magyar Nemzet írásából az is kiderült, hogy az Ungár Péter érdekeltségébe tartozó ugytudjuk.hu oldalt támogatja az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz, amelynek kuratóriumában szintén ott ül tagként az országgyűlési képviselő. Az alapítvány a hírportál zöld hírek rovatát pénzeli. De kitértek arra is, hogy a portál főszerkesztője, Farkas Balázs az Átlátszó Országszerte nyugat-magyarországi blogjának tudósítója, valamint a szombathelyi önkormányzat tulajdonában álló médiaközpont tanácsadója is.

