Bándli Zita: Adom, amilyen vagyok

A toronyi lányt 2019-ben édesanyja és nagymamája nevezte be Tündérszépekre, mert szerintük kevés volt az önbizalma, és így próbálták ösztönözni, hogy magabiztosabb legyen. Zitával a szépségverseny óta eltelt egy évéről beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra

Az, hogy valaki megméretteti magát egy szépségversenyen mindig kétélű fegyver, mert elsülhet nagyon jól, de nagyon rosszul is. Zita meglátása szerint a megmérettetés csak adott neki, mintsem elvett volna személyiségéből bármit is. Mint mondja, legalább tapasztalatot szerzett ezen a téren is. Az, hogy mit jelent számára a szépség, kitől vagy mitől lehet szép valaki, Zita úgy reagált, hogy a szépség a személyiségből, másokkal szembeni viselkedésből, megjelenésből fakad elsősorban. Mint mondja, nem törekszik a szépségre, szavaival élve „adom amilyen vagyok”.

– Nem tudom megjátszani magam, bár próbálok az adott helyzetekhez illően megjelenni, viselkedni – fogalmaz Zita, akinek régebben ugyan sokat számított mások véleménye, most már azonban ezzel sem foglalkozik annyira.

A fiatal lány. Jelenleg állást keres, és ha teheti a barátaival találkozik, akikkel jókat beszélgetnek.

Jelen és jövő újrahangolása

Ami a modellkedést és a szépségversenyek miliőjét illeti, Zita megosztotta velünk azt is, hogy ugyan jólesett a lelkének a versenyre történő beválasztása, viszont a megmérettetés során rájött arra is, hogy ez nem az ő világa. A pandémiás helyzetről és a bezártságról úgy nyilatkozott, hogy már egyre nehezebben viseli, pláne most, mikor jön a jó idő, hiszen nagyon hiányzik már neki a társasági élet és a szórakozás, kikapcsolódás.

Hogy mit hozhat számára a jövő? Reményei szerint egy új munkahelyet, elsőként most ez a legfontosabb számára, hogy szakmájában el tudjon helyezkedni, és csak ezt követően bátorkodik merészebb álmokat, terveket szövögetni.

Ne feledjék, az idei Tündérszépek országos szépségversenyünk második szakaszához ért, melyben megyénk kiválasztott legszebbjei a régió, azaz Győr-Moson Sopron és Komárom-Esztergom megye szépségeivel versenyeznek. Ezúttal a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni április 6-án éjfélig a vaol.hu/tunderszepek oldalon.