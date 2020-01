Battyhány-emlékév kezdődik – A hercegorvos születésének és halálának évfordulójához kapcsolódik

A tavalyi utolsó testületi ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a 2020–2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László-emlékévvé nyilvánítják a hercegorvos születésének 150., valamint halálának 90. évfordulójának tiszteletére.

Eddig is minden évben próbáltak azokon az emléknapokon, amelyek a Batthyány családhoz vagy a hercegorvoshoz köthetők, különböző eseményekkel emlékezni. Most azonban kiemelten kezeli ezt a város, mivel Boldog Batthyány-Strattmann László 1870-ben született, és 1931-ben halt meg, így 2020-ban lesz születésének 150. évfordulója, míg 2021-ben halálának 90. évfordulója. Először január 22-én, halálának évfordulóján tartanak megemlékezéseket, ekkor adják át a hagyomány szerint a Batthyány-díjakat is, év közben pedig további programokat és konferenciákat szerveznek. Október 28-án, a születés időpontjában – ami egybeesik a város alapításának évfordulójával – szintén nagy volumenű rendezvénnyel állnak majd elő, és az emlékév 2021. január 22-én ismét a Batthyány-díjak átadásával zárul. Az emlékév koordinálását a Körmendi Kulturális Központ végzi, az egyházzal egyeztetve.