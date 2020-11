Béccsel teremt közvetlen összeköttetést az új út

Elkészült és meg is nyitották az autósok előtt azt a több mint másfél milliárd forintból épült útszakaszt, amely Rőtfalvát megkerülve új határátlépési ponton éri el Ausztriát.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 87. számú főút Kőszeg és Rőtfalva országhatár közötti szakaszának korszerűsítése. Az útépítési munkálatok alatt kiemelt szempont volt a főút forgalmának 2×1 sávon történő folyamatos fenntartása, ennek érdekében április 8-ától egy újonnan kiépített terelőúton haladhatott a forgalom. Csütörtökön 12 órától újabb forgalmi változás lépett életbe, ugyanis a forgalmat a 87. számú főút új szakaszára terelték rá, így az erre járók már a magyar és osztrák oldalon újonnan, új határmetszési ponttal kiépült út végleges nyomvonalát használhatják. Ezzel egy időben a régi Kőszeg–Rattersdorf határátkelőhelyet ideiglenesen lezárták.

A nyomvonal új határmetszési ponttal a magyar oldali 87. számú főutat köti össze az osztrák oldali B61a jelű úttal, tehermentesítve ezzel a meglévő, szűk keresztmetszetű kőszegi határállomást és az ausztriai Rattersdorf (Rőtfalva) település belterületi szakaszát. Kőszeg és Rőtfalva határ menti kapcsolatának fejlesztése során a magyar oldalon 825 méter hosszú szakaszon történt beavatkozás, amelyből 625 méteren új nyomvonalú út épült, a fennmaradó 200 méteren pedig a meglévő 87. számú főutat újították fel. A projekt befejezéséig, 2021. június 30-áig az útépítést végző kivitelezőnek ki kell még építenie egy új útcsatlakozást a régi kőszegi határátkelő felé vezető úthoz, és meg kell oldania a csapadékvíz-elvezetést is. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programjában valósul meg. A kivitelezést a Vértesaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Meliorációs és Rekultivációs Kft. végzi. A több mint 1,5 milliárd forintos projektet az Európai Unió és a kormány közösen finanszírozza.

Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője az elkészült szakasz átadóján emlékeztetett: Savaria megala­pítását, majd később Szombathely fejlődését is az tette lehetővé, hogy a város fontos csomópontok találkozásánál fekszik. A képviselő beszélt az elmúlt évtizedek megyét érintő jelentős útfejlesztéseiről, a mostani beruházással kapcsolatban pedig megjegyezte, az elkészült szakasz Béccsel teremt közvetlen összeköttetést. A beruházás jelentősége óriási, és különösen Kőszeg és Szombathely számára fontos. Ágh Péter, a térség ország­gyűlési képviselője elmondta: ők Kőszeg polgármesterével együtt arra vállalkoztak, hogy minden erejükkel Kőszeg fejlesztésén dolgoznak majd. – A közelmúltban bejelentett, várost érintő milliárdos épület- és útfejlesztések jól példázzák ezt a törekvést, de Kőszeget nem lehet úgy építeni, hogy azt csak a városhatárig tesszük, fontos környékének is a fejlesztése, ilyen ez a most megvalósult útszakasz, de ilyen a határ irányába épülő kerékpárút is – mondta. Básthy Béla polgármester – utalva a trianoni döntésre – emlékeztetett: a száz évvel ezelőtt történtek azért voltak, hogy bizonyos országok meggyengüljenek, ami viszont most történik, az azért van, hogy bizonyos országok megerősödjenek, márpedig Ausztria éppen úgy erősödik ezzel az úttal, mint Magyarország – fogalmazott. Miután a magyar oldalon a munkálatok tovább folytatódnak, az új nyomvonalon sebességkorlátozások vannak érvényben és a rendőrség is folytatja a határellenőrzést.

(Kiemelt fotónkon: Dr. Hende Csaba, Básthy Béla és Ágh Péter ismertette a beruházás részleteit)