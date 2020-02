Beethovené az egész év Bécsben

Javában zajlik a Beethoven-emlékév az osztrák fővárosban: több száz programmal – kiállításokkal koncertekkel, megemlékezésekkel – készülnek a bécsiek a zeneszerző tiszteletére a művész születésének 250. évfordulója alkalmából.

A bécsi klasszicizmus – zenei tekintetben az 1750–1830 közötti időszak – egyik nagy mestere volt Ludwig van

Beethoven. A németországi Bonnban született, Bécsben 35 évet élt flamand származású zeneszerző születésének 250. évfordulóján egy egész esztendőt szentelnek az ausztriai városban a művésznek.

Az év a WienBeethoven 2020 nevet viseli, nyitórendezvényét pedig már tavaly decemberben megtartották a bécsi városháza dísztermében, Beethoven mindenkié című programjukkal, amelyen nem kevesebben mint kilencszázan vettek részt. Susanne Schicker koordinátor egy interjúban azt mondta, az emlékév célja, hogy a bécsiek a legkülönbözőbb szempontokból azonosulhassanak a beethoveni ideálokkal: a szabadsággal, az egyenlőséggel és a testvériséggel. A sorozatnak helyet adó intézmények, épületek között szerepel a többi között a Musikverein, a Wiener Konzerthaus, a Bécsi Operaház és a Theater an der Wien, az Österreichische Nationalbibliothek, a Theatermuseum és a Haus der Musik.

A város a Bécsi Szimfonikusokkal összefogva fejlesztett ki egy interaktív hangjátékot a jubileumi év alkalmából: történeteket és anekdotákat idéznek fel a zeneszerzőről a Beethoven Bécse névre keresztelt alkalmazásban. A szövegek alatt elhangzó dallamokat a Bécsi Szimfonikusok játsszák, a repertoárban pedig Beethoven kilenc szimfóniájából a legismertebb dallamokat szólaltatják meg a zenészek. Az emlékév vázát adó rendezvények sorában az Österreichische Nationalbibliothekben időszaki kiállítást szentelnek Beethovennek, a Haus der Musikban pedig kibővítették a Beethoven-termet.

Mindkét helyszínen tárlatvezetéssel kísérnek végig a művész életének fontosabb állomásain. Utóbbi egyébként részt vesz az úgynevezett Beethoven Pastoral Projectben, amelynek lényege, hogy a világ különböző pontjain élő művészek feldolgozzák Beethoven Pastorale-szimfóniáját, és elő is adják azt az ENSZ környezetvédelmi világnapján. Június 10-e és augusztus 10-e között pedig az Inside Beethoven segítségével a látogatók kipróbálhatják, hogyan hallatszik és milyen zenekarban játszani.

A főbb helyszínek közül az Osztrák Nemzeti Könyvtár dísztermében április 19-éig lehet megtekinteni a Beethoven: emberi világ és isteni szikra című kiállítást. A Theater an der Wien színházban Christoph Waltz Oscar-díjas színész és rendező állítja színpadra a Fideliót, Beethoven egyetlen operáját, amely összesen hat alkalommal látható március 16-a és 27-e között. Különlegesség, hogy itt tartották a mű ősbemutatóját is 1805-ben.

A Fidelio májusban is a figyelem középpontjába kerül, 8-án a Heldenplatzon lesz az Öröm ünnepe, amelyen részletek hangoznak el a zeneműből. A Szépművészeti Múzeumban Beethoven bewegt címmel nyitottak kiállítást, a tárlaton a zeneszerzővel kapcsolatos művészi alkotásokat mutatnak be. A kiállítás szeptember 6-áig látogatható. A Leopold Múzeumban május 31-étől szeptember 21-éig mutatják be a Beethoven-inspirációt: Egy szimfónia képekben Bécsből 1900-ból című kiállítást.

Érdekesség, hogy április közepén a Duna bécsi szakaszára érkezik a Beethoven Musikfrachter. A Bonnból Bécsbe tartó hajó április 17-e és 19-e között több helyszínen köt ki, mindenütt változatos zenei repertoárral várja a látogatókat.