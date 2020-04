Beiratkozás másként – Elsősorban online intézik a leendő kis elsősök szülei

A héten kezdődött a beiratkozás az általános iskolákba, a járványhelyzetre tekintettel a lehető legkevesebb személyes kontaktussal, online intézhető minden.

A Szombathelyi Tankerületi Központ illetékességi területén 1515 gyermek kezdi meg ősszel tankötelezettségének teljesítését itthon, 565-en később kezdik vagy külföldön teljesítik. Intézményeik a beiratkozás technikai megvalósításáról útmutatót kaptak, és a szülők is kapnak tájékoztatást: a KRÉTA felületen, az iskola és a település honlapján, az iskolák bejáratánál kifüggesztett hirdetésben. Csakúgy, mint a Sárvári Tankerületi Központban – ott 738 gyermek lép tanköteles korba. Rozmán László igazgató elmondta, az online beiratkozás rendben zajlik. Amíg lehetett, az iskolák megtartották a korábban bevált iskolalátogatási programokat, és most is mindent elkövetnek, hogy a szülők segítségére legyenek a felelős döntéshozatalban. Az általunk megkérdezett családok is erről számoltak be.

A vépi Lengyel-Kiss Katalin fia, Dani óvodás lesz Vépen, a nagylánya, Eliza a szombathelyi Gothard-iskolába készül. Az ovis beiratkozáson már túl vannak, az iskolai még várat magára, de már felvették a kapcsolatot az intézménnyel. Jártak nyílt napon, a nagycsoportosoknak szervezett ismerkedős alkalmakon, és találkoztak a leendő tanító nénikkel is.

– Már korábban elköteleződtünk az iskola irányába. Csupa jó dolgot hallottunk az ismerőseinktől, és korábbról is volt jó tapasztalatom: pedagógus vagyok, a tanítási gyakorlatom egy részét ott szereztem. Tetszik a kertvárosi jellege, az, hogy hangsúlyos náluk a környezettudatos nevelés. Nem elhanyagolható szempont, hogy közel van a munkahelyemhez.

A táplánszentkereszti Nagy Maja Anna is Szombathelyen kezdi az iskolát: mivel a Bolyai nem körzetes iskola, az édesanyja, Zalakovics Anikó már kitöltötte – természetesen online – a beiratkozási űrlapot, és e-mailben visszajelzést is kapott. A veszélyhelyzet elmúltával személyesen zajlik majd a további dokumentáció, amiről értesítik a szülőket, ezt ígérte az iskola.

– Maja bátyja is bolyais, már negyedikes. Annak idején az ismeretségi körünkben kifejezetten jókat hallottunk az iskoláról, annak alapján döntöttünk. Egyértelmű volt, hogy ezt az iskolát célozzuk meg most is. Örültem, hogy felvették Maját – az elmúlt évek azt igazolták, hogy anno jól döntöttünk.