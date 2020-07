Bejárták a 7-es körzetet is – Felmérték, hol mit kell tenni Körmenden

Sorra járta az elmúlt hetekben a körzeteket a körmendi városvezetés annak érdekében, hogy felmérje a településen lévő feladatokat, problémákat és hiányosságokat.

Tegnap volt az utolsó alkalom: a 7-es körzetben.

„Nehezebb munkáink is voltak a koronavírus okozta helyzetben, de kihasználtuk ezt az időt arra is, hogy teljes egészében átnézzük a tennivalókat” – összegezte pénteken, az utolsó ilyen alkalmon Bebes István polgármester. Kitért arra is, hogy a terepbejáráson mindig a városgondnokság szakembereivel és a városfejlesztési iroda munkatársaival együtt vettek részt, nekik külön köszönetet mondott, hogy sikerült közösen kialakítani egy olyan képet, amivel szeretnék a saját munkájukat javítani.

A képviselő-testület tagjai is jelezték, hogy mi az a munka, amit el kellene végezni, ugyanakkor a bejárások során több kisebb, közepes vagy nagyobb probléma is felmerült, aminek a megoldását el kell kezdeni. Van köztük olyan, ami kevésbé vagy egyáltalán nem igényel a költségvetésből forrást, csak mindenki részéről odafigyelést, de van olyan is, ami minimális ráfordítással megoldható. A városvezető hangsúlyozta: azt is figyelembe kell venniük, hogy a jelenlegi helyzet nem egyszerű az önkormányzatoknál, hiszen a vírus elleni védekezés mindent átírt, de el kell kezdeniük azoknak a feladatoknak is a tervezését, amihez majd valamilyen pályázati forrás szükséges.

A terepbejáráson tapasztaltak alapján a feladataik között van sok minden az útfelújítás, a parkosítás és a virágosítás folytatásától a fűnyíráson, tereprendezési, valamint kisebb karbantartási munkákon át a bokor- és fametszésig.