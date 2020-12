Belevetettük magunkat az aranyvasárnapi forgatagba Szombathelyen – Ezt tapasztaltuk

Már csak hármat kell aludni és itt a karácsony, túl vagyunk az ünnepek előtti utolsó nagy hétvégi rohamon is.

Belevetettük magunkat az aranyvasárnapi forgatagba. Mi úgy láttuk, az idén nem volt olyan hatalmas a tömeg, mint ami ilyenkor szokásos, de azért akadt vásárló így is.

Piac

A piacon például sokan voltak, már az ajtón való bejutás sem ment könnyen, köszönhetően a kölcsönös udvariaskodásnak és a rengeteg embernek. A felújítás miatt szűkebb helyre szorultak az árusok, ezért is tűnhetett nagyobbnak a tömeg, de mint azt Károlyiné Wagner Elvirától megtudtuk: volt akkora forgalom, mint tavaly ilyenkor, hihetünk neki, harminc éve piacozik, van viszonyítási alapja.

A hangulat nyugodtnak tűnt, a járványra csak a maszkokból lehetett következtetni, a két ember közti távolságból, a vásárlások sebességéből nem igazán. Akik bizonytalanok voltak a töltött káposzta receptjében, ugyanúgy feltették kérdéseiket, mint máskor.

A legtöbben láthatóan már az ünnepre készültek, fogyott a káposztalevél, a dió, a mák, és sokan, ha már kijöttek, az újévi lencsét is beszerezték. Egy idősebb hölgy a ruhák között válogatott, mint mondta: megvannak már az ajándékok, de azért nem árt a vésztartalék.

Kicsivel arrébb, a húsosnál egy másik – ezúttal középkorú hölgy – a hentest biztatta arra, hogy nyugodtan kanyarintson csak nagyobbat abból a karajból, inkább maradjon, mint hogy kevés legyen. Kevés volt viszont a vevő a piac melletti fenyőárusnál.

– Az idei év valahogy nem megy, elmaradnak a vevők, még a törzsvásárlók is. Sokan műfenyőt állítanak, miközben városszerte rengeteg a fenyőárus, három-négy évvel ezelőtt ilyenkor a legszebb fákon már túladtunk, most valahogy nem sietnek a vevők a vásárlással – tudtuk meg a rábagyarmati Dancsecs Károlytól és feleségétől, akik 28 éve fenyőfáznak már.

Bevásárlóközpont

Az ajándékvásárlással azonban sietnek az emberek – legalábbis számunkra ez derült ki, mikor vasárnap délelőtt a Family Center vásárlóit kérdeztük. A parkoló délelőtt tíz órakor már jócskán tele volt, de azért könnyen találtunk helyet az autónknak, nem volt veszélyes a tömeg. Hasonlót tapasztalt Varga Zoltán és Varga-Velladics Annamária is, akik nagyrészt végeztek már az ajándékvásárlással, csak néhány apróságért szaladtak még be az ünnepek előtti utolsó vasárnapon.

Vásárlási szokásaikon a járvány nem változtatott, a néhány online rendelt gyerekjátékot leszámítva hagyományos boltokból szerezték be a karácsonyra valót. Ám a nagy rokonlátogatás ezúttal elmarad náluk, csak a szűk család jön majd össze – tudtuk meg.

Nemcsak hogy megvan minden, de már be is vannak csomagolva az ajándékok mind egy szálig, árulta el az a nagymama és lánya, akik dél­előtt csupán egy kis vonatozásra hozták be a család legkisebb tagját a bevásárlóközpontba. Mint elmesélték, a karácsonyi menühöz is bevásároltak már, egyedül a főzés és a bejgli elkészítése, ami még hátravan. A rokonlátogatásról lemondanak ők is, majd videóhívással bejelentkezik mindenki – mondták.

Már november végén elkezdte az ünnepi készülődést Zséder Edina és Kiss Tamás, mivel attól tartottak, hogy üzletbezárások is lesznek a járvány miatt. Miután ez elmaradt, most nagyon jól állnak. Sokat vásároltak online is, most pedig már csak egy pulóverért ugrottak be a hatéves Dankovits Lilivel. Tamás elárulta, az ünnepi menühöz már szombaton beszereztek mindent, karácsonyig ugyan még mennek majd dolgozni, de az ünnepi készülődés részükről már letudva. A rokonlátogatást ők sem erőltetik, az ünnepi asztal körül, csak a legközelebbi hozzátartozók ülnek majd.