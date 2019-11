Beolvad a közterület-felügyelet a hivatalba, megakadályozhatják a gyermekotthon építését

Személyi ügyek és a Közterület-felügyelet polgármesteri hivatalba történő beolvasztása is szerepelnek a közgyűlés csütörtöki ülésén.

A kiküldött meghívó szerint húsz napirendi pontot tárgyalhat november 28-án 9 órától a szombathelyi közgyűlés. Dr. Nemény András polgármester az elsőben az előző közgyűlés óta történtekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről számol be. Az előterjesztésből kiderül: az Erdei Iskola Úti Közmű Közösség és a Külső Nárai úti Vízi-Közmű Társulat a városházára petíciót juttatott el, amiben kezdeményezik, hogy a szombathelyi közgyűlés haladéktalanul akadályozza meg az EFOP pályázatban, a Középhegyi út 1. szám alatt tervezett gyermekotthon építését.

A 120 aláíró azért tiltakozik, mert nem kívánja, hogy környezetében megépüljön az Égszínkék Búzavirág Speciális Gyermekotthon, ahol a tervek szerint speciális szükségletű, 3 és 18 év közötti gyerekeket, fiatalokat helyeznének el. Felhívják arra is a figyelmet, hogy az intézmény lakói olyan gyerekek, akik viselkedésproblémákkal küzdenek, és akiknek közösségből való kiemelésük, elszeparálásuk erősen indokolt. A petíció egyik pontjában hangsúlyozzák az itt élők azon akaratát is, hogy „a már kialakult, nyugodt, zömében családi házas környezetük megváltoztatását nem kívánják, mivel a problémás gyerekek elhelyezése miatt a környék nyugalma többé nem lenne biztosított.” Az előterjesztés javaslata az, hogy a közgyűlés fejezze ki egyetértését a tárgyban, és ne létesüljön gyermekotthon a tervezett helyszínen.

A képviselők döntenek költségvetést érintő ügyekben, majd téma lesz a polgármesteri hivatal szervezetének átalakítása. Mint arról korábban beszámoltunk, a balodali városvezetés az eddig önálló költségvetési szervként működő Közterület-felügyeletet beolvasztja a polgármesteri hivatal szervezeti egységébe. Az előterjesztésből kiderül, az új struktúra 2020. január 1-jétől áll fel. Az átszervezés 30 ember munkahelyét érinti, közülük 28-an köztisztviselők. A javaslat szerint az illetékeseknek gondoskodniuk kell a szolgálati igazolványok cseréjéről, az új bírságtömbök és nyomtatványok megrendeléséről is.

Tárgyalják az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolókat, de téma lesz az Aréna óvoda felújításával kapcsolatos mintegy 30 millió forint értékű többletköltség rendezésének kérdése is.

A képviselők elé kerül a Volánbusz Zrt.-vel tervezett közszolgáltatási szerződés anyaga is, amely 2020. január 1-jétől december 31-éig biztosítaná a közösségi közlekedést Szombathelyen. A napirend határozati javaslatai között szerepel az is, hogy a közgyűlés felkéri a szolgáltatót annak vizsgálatára, milyen műszaki megoldással lehetséges a gépjárműpark gazdaságos átalakítása ahhoz, hogy az környezetbarát legyen. Ha elfogadják, a vizsgálat eredményéről a polgármesternek kell majd beszámolni a közgyűlés felé.

Csütörtökön téma lesz még a bel- és csapadékvíz-védelmi rendszer fejlesztése, Szombathelyen ezer fa telepítése, valamint a sportcélú önkormányzati ingatlanok hasznosítása is.

Tizenharmadik napirendben a vezetői álláshelyekre vonatkozó pályázati felhívások elfogadását javasolja a polgármester. A Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatójának, Kiss Barnának a megbízatása 2020. május 31-ével szűnik meg, ez indokolja a pályázat kiírását. A szombathelyi vásárcsarnok igazgatójának, Antoni Zsoltnak a kinevezése szintén határozott időre szólt, ami az év végével jár le. Most úgy látszik, a pályáztatás végéig láthatja el az intézményvezetői feladatokat. A kiírás szerint a pályázat beadási határideje 2020. január 3. lehet.

Meneszthetik az Agora Szombathelyi Kulturális Központ éléről Parais Istvánt, ugyanis az intézmény igazgatói székére kiírandó pályázat szövege a közgyűlés elé kerül. A pályázat beadásának határidejét 2020. január 8-ával jelölhetik meg

A nyílt ülés utolsó napirendjében az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiba és igazgatóságaiba választanak új tagokat. Zárt ajtók mögött négy napirendet tárgyalnak, közte vezetői megbízásokkal kapcsolatos döntéseket is hoznak.