Bérlakások, Vasivíz, Haladás – Ez történt a szombathelyi közgyűlésen délig

A mai napon tartják a 2019-es év utolsó megyei közgyűlését.

A közgyűlés kezdete után dr. Takátsné dr. Tenki Mária egyből a győri gyilkosság témáját hozta szóba. A tragédia kapcsán azt mondta, még több szakemberre van szükség a gyermekek védelmének érdekében. Szombathely a gyermekek elleni erőszak kezelésében élen jár, de mindig szükség van a fejlődésre. A cél, hogy ilyen eset többet ne fordulhasson elő. A polgármester azt mondta, a szociális osztály már felvette a kapcsolatot a családdal, egyetértenek a felszólalással.

Horváth Gábor a városi hulladékgyűjtőkről kért listát, dr. Melega Miklós pedig a közgyűlés hangneméről beszélt. Szerinte a régi időszakhoz képest finomodott, de a legutóbbi közgyűlésen sok volt a személyeskedés. Pártoktól függetlenül kéri, legyenek méltóak a közgyűléshez. Kopcsándi József pedig azt szeretné tudni, hogy a környéken lévő lakásokra milyen hatással volt a Haladás sportkomplexum. Az ehhez kapcsolódó kutatást a saját képviselői keretéből finanszírozza. Dr. Czeglédy Csaba pedig azt szeretné, ha nem adnának festményeket a megyei önkormányzatnak – itt egy kisebb vita vette kezdetét arról, hogy valaki ellophatja a képeket – és a berényi gyermeküdülőt is szóba hozta.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária arról beszélt, saját helyet kellene adni a Barnahus programnak. Ágh Ernő a Laky Demeter utcai postát hozta szóba. Képviselői keretéből kifizette volna a fűtés beszerelését, de a posta nem erre fordította az összeget.

Tóth Kálmán elmondta, hamarosan elkészül egy első világháborús emlékmű a szőlősi templom mellett. Ágh Ernő a Tóth István parkban a játszótérfejlesztésről beszélt. A tervek megvannak, a pénz megvan, de el sem kezdődött a kivitelezés. Szerinte ha sokat várnak, csorbát szenvedhet a beruházás, emelkednek az árak. Kéri, gyorsítsák fel a folyamatot.

Elfogadták, hogy tárgyalnak a barényi üdülőről, a festményekről is szavaztak, maradnak a megye használatában, mindenki tartózkodott, de meghatározták, hogy csak a Megyeházán lehetnek kiállítva a képek. Kopcsándi József is elkészítheti a tanulmányát.

Januárban döntenek majd a szemétszállítás gyakoriságáról, ingyenes használatú ingatlant kap a Széll Kálmán utcában a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, elkészítik a város Fenntartható Energia- és Klíma-akciótervét, a nemzetiségi önkormányzatokkal pedig szerződést hosszabbítottak.

A második napirenddel kapcsolatban dr. László Győző elmondta, a lehető legjobban szeretnék támogatni a városban élő rászorulókat. Január elsejétől élnének az új rendelkezések. Emelnék a támogatások összegét, megpróbálták bővíteni a jogosultság körét. A fűtési támogatás 7 ezer helyett 10 ezer forint lesz, szeptember közepétől május közepéig jár majd. A gyógyszertámogatást 8 ezer helyett 20 ezer forintban maximalizálták, többen is pályázhatnak majd rá. A lakbértámogatások maximum 30 ezres segítséget jelenthetnek, de jobban vizsgálják majd, ki kapja az összeget. A lakáshelyzet égető, a közösségi bérlakásrendszer bevezetésével segítenének. A piacról vonnának be ingatlanokat, és akiknek van megtakarítása, maguk is felújíthatják a bérleményeket. Czeglédy arra kéri a lakosságot, mindenki adja be a bérlakásprogramra a kérelmet, aki szeretne benne részt venni, még akkor is, ha ha el lesznek utasítva. Így pontos képet kaphatnának az igényekről. Melega Miklós a pontrendszer technikai részleteiről érdeklődött. Azt szeretné, ha a felújítandó lakások esetén is ez alapján döntenének. A magántulajdonú lakások bevonásával kapcsolatban pedig szkeptikus. Szerinte ennek árfelhajtó hatása is lehet. Erről a kérdésről sokáig vitatkoztak, végül elfogadták a teljes határozatot, így már az is biztos, hogy a két ünnep közötti munkanapokon ingyen parkolhatunk a városban.

A harmadik napirendben a Vasivíz, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola és a Haladás gazdálkodása volt a téma. Illés Károly egyből szót kért, szerinte átláthatóak a Vasivíz pénzügyei. A fedett uszoda a város tulajdonába került, nem a finanszírozás mértékét kell ezért vizsgálni, hanem az üzemeltetőt kellene kijelölni. Azt is elmondta, nem tartják jogszerűnek a cégnél lezajlott ügyvezetőválasztást (ahol Molnár Miklós került a székbe). Álláspontja szerint az új vezérigazgató nem felel meg a kritériumoknak.

A polgármester szerint a náluk lévő információk nem magyarázzák meg, hogy az eddigi 100 millió Ft-ról miért kellene 234 millióra növelni a támogatást, ezért felszólítják az újonnan megválasztott vezérigazgatót, hogy a zrt. pénzügyi helyzetének vizsgálata után március végéig állapítsa meg az optimális összeget. Tóth Kálmán azt mondta, Molnár Miklóssal jól tudnak együtt dolgozni, nem érti, hogy mi szükség a személyes támadásra. Véleménye szerint szakmai szempontból is rendben van a kinevezés. Molnár Miklós szót kért, azt mondta a sajtó egyoldalúan foglalkozott ezzel a kérdéssel. (Az októberi közgyűlés után mi egyébként kerestük az ügyben, nem kívánt nyilatkozni.) Kifejtette, az optimálisabb üzemeltetésre is tud majd javaslatot tenni. Azt is állítja, a várostól kapott támogatást nem jól kezelték, azért kellett átvenni az uszodát, mert így lehetett megoldani, hogy megfelelő helyre menjen a pénz. Illés Károly azt mondta, a tulajdonjog átadására a Modern Városok Programban lévő fejlesztések miatt volt szükség.

Czeglédy Csaba a Haladásról beszélt, szerinte reménytelen helyzetben van a kft, ha nem tud a volt vezetőedzőnek fizetni, 10 hónapig nem igazolhat játékost. Az adóhatóság és magántulajdonosok felé is van tartozása. Legalább 100 millió forint kellene ahhoz, hogy folytathassák az NB II-ben a licenc visszavonása nélkül. Szerinte vagy támogatják a klubot, vagy kirakják őket a sportkomplexumból és a megyei I-ben vagy II-ben elindítanak egy új csapatot. A polgármester azt mondta, hozzájuk nem érkezett kérés támogatásra.

Lendvai Ferenc az ügyvezetőtől azt kérdezte, mire lesz vége az átvilágításnak és hogy mekkora a tartozás a volt vezetőedző felé? Molnár Miklós azt szeretné tudni, a régi ügyvezető minden információt átadott-e az új vezetőnek. Horváth Gábor szerint a klub egy feneketlen bendő, de érzelmi kérdés is felmerül az ügyben. Dr. Horváth Attila azt kérdezte, az ügyvezető elfogadná-e a támogatás feltételeit.

Séllei Árpád azt mondta, kifizették a volt edzőket, a játékosok fizetést kaptak, megmarad a licenc. A helyzet nem olyan rossz, mint ami itt elhangzott, szerinte menthető a klub. Nem pénzért jött, csak válaszolni szeretne arra a határozati javaslatra, ami szerint nem rendezett a tulajdonosi köre. Szerinte az. Leadták a gazdálkodási terveket is, ezt segítség nélkül is tartani fogják. Kiderült, kölcsönt vettek fel. Lezárták a vitát, elfogadták a napirendet.

Most ebédszünet lesz kettő óráig.