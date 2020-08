Bérlőváltás után vita és indulatok Velemben – Utánajártunk, mi zajlik a háttérben

A régi bérlőnek felmondtak Novákfalván, már megvan az új üzemeltető, a régi szerint jogtalanul működik az üdülőfalu. Utánajártunk, mi zajlik a háttérben.

„Novákfalva részünkről bezárta kapuit, a tulajdonos döntése miatt azonnali hatállyal” – ez a mondat volt olvasható még másfél hete is az üdülőfalu Facebook-oldalán. A bejegyzés írója azt kérte, akinek foglalása van, azonnal mondja le. Továbbá jelezte, hogy a befi zetett előlegek visszatérítése folyamatos.

Valóságos kommentháború kezdődött a poszt alatt: a helyzet miatt bizonytalan vagy csalódott vendégeken és a szép emlékű velemi nyaralásaikat felemlegető hozzászólókon kívül elkezdődött az adok-kapok: az egyik fél állította, hogy a szálláshely nem zárt be, új bérlővel folytatódik tovább a története. A másik szerint, ha van is új bérlő, annak nem lehet működési engedélye a falu üzemeltetésére.

Az eredeti bejegyzés és a hozzászólások azóta eltűntek a közösségi oldalról – megkérdeztük hát az érintetteket, mi a helyzet most a létesítményben, és főleg, mire számíthatnak, akik a pihenés reményében ott foglaltak szállást.

Novákfalva nem zárt be, csupán felmondtak a korábbi bérlőnek, és új bérlő vette át a helyet. Jelenleg nagy erőkkel zajlik a felújítás, a falu maga működik – így lehet összefoglalni a tulajdonosok, Novák Tamás és a fia álláspontját. A keresztény magyar állam alapításának 1000. évében, 2001 októberében megnyílt Novákfalvát annak idején megálmodó, most 77 éves vállalkozóval az üdülőfaluban találkoztunk.

– Valóban felmondtuk a bérleti szerződést július 9-én Novákfalva üdülőfalura, a velemi Gomba vendéglőre és a borospincére, és hivatalosan birtokvédelmet kértünk. Már tavaly novemberben jeleztünk a volt bérlőnek, aki minden bejáráskor fogadkozott: elvégzi a szükséges javításokat, tökéletesen helyrehozza a dolgokat, de ebből soha semmi nem valósult meg, sőt, még tovább pusztult a falu. Jegyzőkönyvünk mindenről van, amit veszni hagytak. Régen érett a felmondás, és ezt jeleztük is – hallottuk Novák Tamástól.

Állítása szerint ő soha nem kért mást, csak, hogy azt tartsák be, ami a szerződésben szerepel. Eszerint az állagmegóvás a bérlő felelőssége volt, ennek ellenére ők, a tulajdonosok adták az alapanyagot a szükséges beruházásokhoz. Mivel a szerződésben foglaltak nem teljesültek, kénytelen volt lépéseket tenni. Arról is tájékoztatott, hogy 2020. július 30-ával az érintett kft. működési engedélyét azonnali hatállyal visszavonta a jegyző. Novák Tamás azt mondja, nem szereti a sárdobálást, „alkotó emberként ez távol áll tőle”, a lényeg a fejlesztés, ezért is kellett a váltás.

Azt, hogy látszottak a viharfelhők, a volt bérlő, a miskolci Tóth Csaba sem tagadja. (Testvére annak a kft.-nek az ügyvezetője, amin keresztül a foglalások történtek, ám őt nem értük el telefonon.) A július 9-én kelt felmondásra viszont egyáltalán nem számított, hiszen mint mondta, két héttel korábban Novák Tamás még azt mondta a szemébe: nyugodtan csinálja végig ezt a szezont, októberben majd átbeszélik a továbbiakat. – 2012 óta béreltem az üdülőfalut. Négy-öt évig csak azon dolgoztam, hogy felfejlesszem a korábbi bérlők után, akik lerabolták. 2018-ra jutottunk el oda, hogy nullszaldósak lettünk.

Mindeközben a Novák család komoly összeget kapott bérleti díjként havi, éves szinten – mondta a férfi. Szerinte egyértelműen a tulajdonosi kötelezettségek elmulasztása miatt jutottak idáig. – Novák Tamás nincs tisztában azzal, hogy az állagmegóvás nem felújítást jelent, hanem, hogy jó gazdaként kell fellépnem az üdülőhely érdekében. Ő ehelyett velem akarta felújíttatni a faluját. Állítja: határozott időre szóló bérleti szerződése volt 2021. november 1-jéig.

Mégis, egyik napról a másikra mondtak fel neki: július 9-én közölték vele, hogy 10-én mennie kell. Zár alá vették mindenét. A konyhában az összes eszközét lefoglalták, valamint egy autót, illetve egy másik egység berendezését is. A Gomba vendéglőt is ő bérelte, beszakadt a tető, azt azért nem tudta üzemeltetni, mert Novákék feladata lett volna a rendbetétele, de nem tették meg. Amíg perben áll velük, a működési engedélyeket nem adja le. Nem az új bérlőt akarja ellehetetleníteni, hanem igazságot akar, hangoztatta Tóth Csaba. Hozzátéve, hogy ő vevő lett volna arra, hogy átadja a vendéglistát, a foglalásokat, a működési engedélyt. Várta, hogy az új bérlő felhívja, de ez nem történt meg. A már befizetett előleget, akinek tudta, visszautalta, ám miután a tulajdonosnak elutalta az utolsó havi bérleti díjat is, a cége rossz helyzetbe került. Azt ígéri, mindenki vissza fogja kapni a pénzét, csak türelmet kér.

Mindeközben az új bérlő, Takács Gábor, akivel ugyancsak Velemben találkoztunk, hangsúlyozza: a ­Novákfalva üzemeltetésből származó haszon, a gazdasági előnyök egész egyszerűen nem érdeklik. Ő a környezet, a történelem, a magyarság, az ügy miatt vállalkozott a feladatra, amit az üdülőfalu képvisel. Két éve járt itt, megérintette Novákfalva. Egy köztes kapcsolaton keresztül összefutott Novák Tamással, és jelezte: ha lehetőség adódik, szívesen bérelné a helyet. Már a magyarság történelmének emléket állító Korona Galériát is átvették. Augusztusban, a Trianon-évre tekintettel ott már művészeti tábort terveznek.

Amikor néhány napja az üdülőfaluban jártunk, maga a tulajdonos felügyelte a helyreállítási munkákat: pótolták a zászlókat, az oszlopok levert tábláit. Amit kellett, újrafestettek, növényeket ültettek, szépülnek az apartmanházak, mindenütt látszik a megújulás, ahogy közeledünk az étteremhez, a székelyudvarhoz, kemencékhez. A jurtamúzeumban Kerkai Zalán festőművész húszméteres körképet készít, amelyen megelevenedik a pozsonyi csata.

Fogadhatnak vendégeket, de akik a korábbi foglalásokat intéző kft.-nél fizettek előleget, azok nem tudják elfoglalni a szállást. Először vissza kell kérniük a pénzt, és azt befizetni a jelenlegi üzemeltetőnek – mondták. Még nem tudnak viszont SZÉP-kártyát fogadni, annak átfutási idő kell.