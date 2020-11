Berobbant a járvány, öngyilkos lett egy embercsempész, betelt a szombathelyi Covid-osztály – Ez történt az elmúlt héten Vasban

Összegyűjtöttük az elmúlt hét nap legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.

Berobbant a járvány Szentpéterfán – Hárman meghaltak

Negyvenre emelkedett a fertőzöttek száma szerdán, közülük hárman életüket vesztették. A településen egyetlen kisbolt kivételével gyakorlatilag minden zárva van. A nap nagy részében kihalt a falu, üresek az utcák. Igaz, nincs is hová menni, bezárt a templom, a bölcsőde, a kultúrház, a bolt, a kocsma és az étterem is, ám az élet mégsem állt le, és erről szerda délelőtt személyesen is meggyőződtünk. Kevéssel dél előtt érkeztünk, mivel tudtuk, sokan ilyenkor viszik a helyben főzött ebédet az amúgy zárva tartó, de erre az időszakra ideiglenesen mégis kinyitó kocsmából. További részletek ITT érhetők el.

Az ügyhöz kapcsolodó cikkünket pedig ITT találja.

Kézigránáttal felrobbantotta magát egy embercsempész a soproni határátkelő előtt

Öt migráns ült egy autóban, ami az osztrák határ felé haladt, amikor a rendőrök lekapcsolták. A sofőr elszaladt, amikor pedig a rendőrök figyelmeztető lövést adtak le rá, felrobbantotta magát és meghalt.

A rendőrök a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda információi alapján állítottak meg egy magyar honosságú személygépkocsit hétfőn 13 óra után a 85-ös számú főúton, Vitnyéd térségében. Az Ausztria irányába haladó járműből a gépkocsi vezetője kezében egy lőfegyverrel és egy kézigránáttal kiugrott és elszaladt.

Az esetről szóló cikkünket ITT olvashatja.

Betelt a Markusovszky-kórház Covid-intenzív osztálya

A Markusovszky kórház egyes számú, az idegsebészet helyén kialakított Covid-intenzív osztálya ma betelt, így szükségessé vált a mellkassebészeten egy kettes számú osztály kialakítása – mondta el dr. Kecskés László, az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke a bizottság ülésén.

Cikkünket a részletes információkkal ITT találja.

Saját anyja találta meg fia és férje holttestét a kunyhóban – így halt meg a három horgász (videó)

Egy jancsi kályhába fűtött be a három horgász és feltehetően elaludtak a melegben. Álmukban haltak meg, valószínűleg füstmérgezésben, de a körülményeket még vizsgálják.

Saját anyja találta meg fia és férje holttestét egy horgásztónál Zalaszentmihály mellett vasárnap – derül ki a TV2 Tények tragédiáról szóló beszámolójából. A 18 éves fiú és az apa egy barátjával indult horgászni még szombaton, az éjszakát pedig egy kunyhóban akarták tölteni, ezért begyújtottak a fatüzelésű kályhába. Végül mindhárman meghaltak. Az anya találta meg őket, mert nem vették fel a telefont és rossz érzése volt, odarohant, de már nem tudott rajtuk segíteni.

A szörnyű tragédiáról szóló írásunkat és a Tények videóját ITT elérheti.

Jótékonysági céllal teljesített egy nemzetközi kihívást a vasvári férfi – Célkitűzésének több mint dupláját gyűjtötte össze

A vasvári Gangel Marcell jótékonysági adománygyűjtési céllal teljesítette a nemzetközi Everesting kihívást.

Az Everesting kihívás egyre népszerűbb a kerékpárosok körében. Légyege, hogy egy magunk által kiválasztott hegyen kell megtennünk a Mount Everest magasságának megfelelő szintemelkedést, azaz 8848 métert. Erre a kihívásra vállalkozott Gangel Marcell is, aki Vasváron, a Semmelweis utcában teljesítette a challange-et. Összesen 250-szer ment fel és gurult le, a távot körülbelül 24 óra alatt teljesítette. Jótékonysági adománygyűjtés volt a célja, a súlyos beteg emberek élményterápiájával foglalkozó Bátor Tábornak szeretett volna segíteni. A célkitűzése 200 000 Ft volt, de sokkal többet, 434 096 Ft-ot gyűjtött össze, amit a daganatos és krónikus beteg gyerekek élményterápiás táboroztatására fordítanak.

A kihívásról kérdeztük Gangel Marcellt.

A teljes interjút ITT találja.

Egész Ausztriában pirosra kapcsolták a korona-jelzőlámpát

A Koronalámpa Bizottság döntése alapján az egész országban pirosra kapcsolták a korona lámpát. A színek alapján történő rizikóbesorolás bevezetése óta először történt meg, hogy Karintia kivételével minden tartomány piros jelzést kapott.

A teljes cikk ITT elérhető.

Patkányok és szeméthegy Celldömölk külvárosában – Se fürdő, se mellékhelyiség a Cséri-telepen

Cséri-telep problématömege nem most keletkezett, de a jelek szerint nem is a közeljövőben fog megoldódni. Az életszínvonal 100 évvel ezelőtti. A patkányoknál csak szemétből van több. Fehér László polgármester (CSÖCE) szerint egyelőre nincs jó megoldás.

A borzasztó állapotokról szóló cikkünket ITT találja.