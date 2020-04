Beszámolók: csak ősszel

jegyzet / 34 perce

Szent György-napi vásár most nem lesz, de a diadalmas Szent György kifaragva vagy bronzba öntve továbbra is ott áll a legyőzött sárkány fölött mindenfelé: Szegedtől Kolozsváron át Sepsiszentgyörgyig, ahol két Szent György-szobrot is állítottak: a hagyományos ábrázolás mellé egy Don Quijotéhoz hasonlatos „mait”.