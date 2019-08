Weidl Márkkal, a kőszegi darabontlegénnyel beszélgettünk

Az első szezont négyen kezdték, az idén már hét darabontlegény erősíti a Kőszegi Darabontok, a városőrség csapatát. Weidl Márk az elsők között csatlakozott.

Lelkes, történelemszerető jurisichos gimnazisták fogtak össze két éve Móricz Imre igazgatóhelyettes, a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke és Tóth Botond tanár toborzására. Négyből időközben heten lettek, és még bővülhet a csapatuk.

A 17 éves Weidl Márk az idén Kőszegen megrendezett Ifjúsági Honismereti Akadémia megnyitóján díszőrséget állt, majd táborozóként vett részt a programokban.

– Ki másból készültem volna, mint Jurisicsból: 15 diából álló előadást küldtem be első körben, az akadémián pedig egy korreferátumban a fia­taloknak szóló nyelvezettel mutattam be őt. Büszkeség kőszeginek lenni, a várkapitányt bemutatni felemelő érzés – mondja Márk, aki részt vett a táborépítésben, besegített a csoportok vezetésébe, a szombati ostromon pedig már a várfalon létrákon feljutó törököt aprította. Egy év múlva legényből a darabontok közé fogadhatják. Az egri Eszterházy Károly Egyetemre készül, történészként, muzeológusként, idegenvezetőként is el tudja magát elképzelni.