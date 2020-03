Bevásárlónapok: mától válthatók be a kuponok

Mától három napon át csaknem két­tucatnyi üzlet olcsóbban kínálja portékáit azoknak a vásárlóknak, akik a Vas Népe február 29-i, szombati számában megjelent kedvezménykupont fel­mutatják.

Lapunk minden évben három alkalommal kedveskedik bevásárlónapokkal hűséges olvasóinak. Egyszer kora tavasszal, egyszer a nyári szezon kezdetén, egyszer pedig iskolakezdés tájékán. Ezekkel az akciókkal szeretnénk megkönnyíteni olvasóink számára a szezonkezdő bevásárlást. Figyeljék a kuponokat, mert egyes üzletek a bevásárlónapi engedmény mellé a Vas Megye Kártyát is felmutató vásárlóknak további öt százalék árengedményt adnak!

A bevásárlónapokat tavaly óta kettő helyett már háromnaposra tervezzük, így nem kell akkora tömeggel számolniuk sem az üzleteknek, sem pedig a vásárlóknak. Akinek ideje engedi, az már ma kilátogathat a Family Centerbe, hogy 20-50 százalék árengedménnyel tavaszi dzsekit, öltönyt, sporteszközt vagy cipőt vásároljon magának, illetve családjának.

A közelgő húsvéti ünnepekre, születés- és névnapokra is érdemes már most gondolni, hiszen arany és ezüst ékszereket, napszemüveget, elegáns fehérneműt és könyvet is jelentős kedvezményekkel vásárolhatunk. Az üzletek többsége pénteken és szombaton 9 és 20, vasárnap pedig 10 és 18 óra között tart nyitva az üzletközpontban. Ettől eltérő időhatárok is előfordulhatnak, ezért induláskor tájékozódjanak.

A helyszínen a Vas Népe hoszteszei várják kedves olvasóinkat hasznos információval. Ne feledjék, hogy az akcióhoz ezúttal is csatlakozik a Praktiker Áruház, ahol a tavaszi lakásfelújítás kellékei között válogatva is tizenöt százalékkel kevesebbet kell fizetni a pénztárnál. Nem is beszélve a növényekről, kertápolási kellékekről!

Itt a tavasz, vegyék kézbe a kuponokat, és irány a Vas Népe-­bevásárlónapok!