Bezártak az edzőtermek is: tréning reggel hat órakor a garázsban – Szakemberekkel beszélgettünk

Az immunrendszerünkre, fizikai erőnlétünkre és lelki állapotunkra is negatív hatással lehet az edzőtermek bezárása – állítják az általunk megkérdezett szakemberek.

Edzés garázsban

Reggel hat órakor, egy családi ház használaton kívüli garázsában vagyunk. Csörömpölnek a súlyok, a padlón szőnyeg, radiá­tor adja a meleget, a sarokban mikró és kávéfőző biztosítja a frissítőt – majdnem, mint egy edzőteremben. Keszei Miklós tavasszal a házuk udvarán, most itt tart tréningeket. Kevesebb pénzért, kevesebb embernek, de néhány hónapot túlélni jó, sokaknak még ilyen lehetőségük sincs.

– Kézi súlyzókat béreltem, teljesen átgondoltam az edzések menetét, majd összeállítottam a gyakorlatokat. Nehezebb, de a jövőre nézve is hasznos. Itt most nincs lehetőség átszállni egy másik gépre, ha nem megy, muszáj megtanulni és megcsinálni – mondja a személyi edző. Hozzáteszi: nemcsak az anyagiak miatt választotta ezt a megoldást. Több olyan vendége is van, akik egészségügyi problémájuk miatt, hosszú idő után szánták rá magukat a mozgásra. Ha ők most abbahagyják, nem biztos, hogy még egyszer újrakezdik. Szerinte az online edzés nem pótolhatja a személyes jelenlétet, ráadásul az edzőterembe járás többet jelent a testmozgásnál: társas kapcsolatok, beszélgetések helyszíne is. Félő, hogy így egyre több lesz a szomorú, depressziós ember.

– Engem a sport kapcsol ki a hétköznapi rohanásból.

A reggeli tréningek után sokkal hatékonyabb vagyok napközben – mondja Horváth Ádám, aki hetente négy-öt alkalommal edz Miklóssal. – Mivel nem különböző izomcsoportra alkalmas gépeket használunk, hanem szabad súlyokat, gumiköteleket, teljesen más ez a fajta edzés.

A megfelelő szakértelemnek és tapasztalatnak köszönhetően azonban ugyanolyan hatékony. Ennek ellenére nagyon várom, hogy újra kinyissanak az edzőtermek – teszi hozzá.

A kormány november 11-én újabb intézkedéseket vezetett be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében: minimum 30 napra bezártak a fitnesz- és edzőtermek, a személyi edzők azonban – néhány más szolgáltatóhoz hasonlóan – folytathatják tevékenységüket.

Edzőtermi etikett

– Nemcsak fizikai, pszichés hatása is lesz ennek a helyzetnek. A stressz le nem vezetése otthoni feszültséghez vezet. Az első karanténos időszakban, március–áprilisban sokan pótolták szabadban a mozgásigényüket, most nagyon szűkösek a lehetőségek – mondja Gergácz Péter, az egyik szombathelyi edzőterem üzletvezetője. Állítja, az utóbbi időben kialakult egy edzőtermi etikett, a vendégek törölközőt használtak, fertőtlenítettek, fokozottan figyeltek a higiéniára. Szerinte az edzőterem kevésbé veszélyes hely a fertőzés terjedése szempontjából, mint a bevásárlóközpont, ugyanakkor közvetve hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez, az egészségmegőrzéshez.

Hozzáteszi: nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, nekik nincs B verziójuk, mint például az éttermeknek.

A kormány ugyan átvállalná az alkalmazottak bérének felét, de kérdés, meddig nem nyithatnak ki. Egyelőre kivár, de azt reméli, karácsonyra online bérletvásárlási lehetőséggel kedveskedhetnek jelenlegi és leendő vendégeiknek.

(Kiemelt képünkön: Horváth Ádám Keszei Miklós személyi edzővel)