Bildein-élmény: Európa-szerte kuriózum

A 350 lakosú burgenlandi települést pár napig 6 ezren lakták. A kis utcákban, tereken, zöld mezőn hömpölygött a tömeg, miközben hömpölygött a zene is. Ahogy azt már megszokhattuk – és megkedvelhettük az elmúlt években.

A kis falu szó szerint egy emberként állta és bírta a rohamot. Ha véletlenül szemeteltek, máris ott termett néhány csinos egyetemista lány, hogy alkalmi utcaseprőként takarítson. A helyiek beálltak a pultba is, főztek, sütöttek, kimértek és számláztak. Egy hölgy mindössze egy euróért kínálta saját kertjének termésére alapozott almás kiflijét. Pazar volt.

No de mi végre ennyi ember kis helyen? A válasz több mint 10 éve megvan: augusztus elején rendezik meg a bildeini – beledi – picture on

rockfesztivált, amelyen – és ez Európa-szerte kuriózum a kis méret miatt – mindig akad néhány világsztár.

Az idén három is: a brit Manfred Mann’s Earth Band, az ausztrál DUB FX és a svéd Clawfinger. A főszínpadon nyomultak a nagy nevek, az almáskertben pedig a közkedvelt, változatos stílusú hazai bandák. A falu templomkertjében zajlott az esemény, ahova minden egyes koncertnapon maximum 3 ezer embert engedtek be.

Hozzá kell tenni, hogy a jegyárusítás februárban indult online, 2 óra alatt 25–35 ezres túljegyzéssel. Vagyis erre a fesztiválra a helyszínen nem lehet jegyet kapni, kivéve a magyarokat. Velünk ugyanis kivételeznek, hiszen a picture on variánsa a Pinkarock, a barátságunkra építve. Elsőként a nagyszínpadon a hazai Suricates heavy metal banda zörgött, majd örömünkre a magyar színeket képviselő Romano Drom remekelt. Négy ráadást adtak, ez példátlan a picture on közel húszéves történetében. A közönség nagyon vette a roma hangzásvilágot (is) felvonultató, igényes zenét.

A sokszínűség amúgy is jellemző a fesztiválra, a lényeg, hogy a megszólaló muzsika minőségi legyen, mondani­való­val bírjon. Így kerülhetnek pódiumra társadalom­kritikus zenészek, köztük az osztrák-magyar Ripoff Raskolnikow, aki egyre bővíti táborát.

Az első koncertnap szenzációja a brit Manfred Mann volt, a csapat a legjobb hagyományokat ötvözte a modern irányzatokkal. Az ausztrál DUB FX szintén sztár, elektronikus zenéjük telt ház előtt szólt, akárcsak a svéd rapes legenda, a Clawfinger.

Tény: az augusztus 8–10. közötti mozgalmasság rendre kissé megviseli a falut, de van már rutin a feladatok megoldásához. Idei újdonság, hogy ilyen meleg még nem volt, így a Pinkában százak fürödtek. Ezért pluszszolgáltatásokat is bevezettek.

A fesztivál egyébként két markáns részre különül, a kempinges bulizókéra, valamint a koncertlátogatókéra. Előbbiek többségének nincs is jegye, de nem is kell: a sátrazóknak a buli házhoz jön, maguknak csinálják. Ők a többség, ők adják a legtöbb feladatot a helyieknek.

Ebben a faluban szinte mindenki tesz valamit a köz javára. Nem mellesleg a dalok is ezért szólnak.