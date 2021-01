Bírságolási eljárást indított a zöldhatóság a Falco ellen

Bírságolási és kötelezési eljárást indított december 17-én a környezetvédelmi hatóság a Falco Zrt. ellen azután, hogy többen bejelentették, a gyár környékén magas porterhelést tapasztalnak.

Hatósági helyszíni ellenőrzést tartott december 15-én a forgácslapgyár környékén a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, miután több panasz érkezett – erről dr. Szendrő-Németh Tamás mai videóbejegyzésében számolt be. A civil blogger még december 8-án fordult a zöldhatósághoz, miután a közelben lévő bevásárlóközpontnál kiállított autókon lerakódott fűrészporrétegre lett figyelmes. Beszélt arról is, hogy január 2-áig többször járt a helyszínen, és tapasztalata szerint hiába mosták le rendszeresen a gépkocsikat, azokat mindig belepte a fűrészpor. Most úgy tűnik, nemcsak a civil bloggert zavarta a környéket ellepő porréteg, hanem többen is a zöldhatósághoz fordultak. A Szombathely Keleti városrész Facebook-csoport ugyancsak számos bejegyzést tett közzé ezzel kapcsolatosan decemberben is. A Vas Megyei Kormányhivatal illetékes osztályvezetője most arról tájékoztatta a bloggert, hogy a helyszíni bejárás során megállapították: a „fapor-kiülepedést” az okozza, hogy a forgácslapgyár Zanati úti telephelyén az egységes környezethasználati engedélytől eltérően történik a tárolás. Ezért hivatalból bírságolási és kötelezési eljárást indítottak. Szendrő-Németh Tamás felhívta arra is a figyelmet, hogy a szombathelyi önkormányzatnak már van zöldügyekért felelős tanácsnoka, akinek a havi illetménye bruttó 350 ezer forint. A zöldhatóság felé a bejelentést mégis a civil blogger és a többi panaszos tette meg.

