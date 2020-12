Bizakodással teli, fejlődésre kész közösség lép át 2021-be Vépen

Két kiemelt TOP-beruházás is elindult, a hivatal és az önkormányzati intézmények működőképességét is sikerült fenntartani a maximális biztonságra törekedve – erről is beszélt a 2020-as évet értékelve Kovács Péter polgármester.

A képviselő-testület a választások után nagy lendülettel kezdte az évet. Az elfogadott költségvetés kiegyensúlyozot­tan biztosította, amit az év során beterveztünk. A kétcsoportos bölcsőde a sokadik nekifutásra az építés szakaszába jutott. Minden remény megvan arra, hogy szeptemberben fogadhatjuk az első vépi apróságokat – kezdte a visszatekintést Kovács Péter polgármester. A Vép–Szombathely közötti kerékpárutat is említette: a tervek és a szükséges tanulmányok elkészítése folyamatban van. – A bálok sorával indítottuk az évet, készültünk a tavaszi, nyári nagyrendezvényekre, aztán beütött a járvány és a tavaszi veszélyhelyzet. Hihetetlen összefogást tapasztaltam a városban. Az önkéntes segítés minden területen megmutatkozott – jegyezte meg a polgármester. – Nyáron kicsit fellélegeztünk. Napközis táborokban gondoskodtunk a dolgozó szülők gyerekeiről. Elindult a megyei labdarúgó-bajnokság, amelyben csapatunk kiváló eredményt produkált. Nagy sikerű vírusbúcsúztató főzőversenyt szerveztünk. Bíztunk abban, hogy a második hullám majd elkerül bennünket, ám a tavaszinál sokkal erőteljesebb megbetegedéssorozat kihatott az intézményeinkben dolgozókra is. Igyekeztünk az intézményeinket működtetni a maximális biztonságra törekedve, kivéve a kötelezően bezárt kultúrházat. A képviselő-testület csak néhány ülést tudott tartani, ám a város irányítása zökkenőmentesen zajlott. Folyamatosan figyelni kell költségvetésünk alakulására, hiszen a gépjárműadóból befolyó összeg hiányozni fog – hallottuk Kovács Pétertől. Év végén elmaradtak a nagy összejövetelek, valamennyi „házhoz szállító" üzemmódra váltott. Így látogatta végig a Mikulás a gyerekeket tűzoltóautóval, és házhoz vitték a 70 év felettiek karácsonyi ajándékát is. Folyamatos a védőeszközök és higiéniai szerek biztosítása. Nagy segítség, hogy a kormányhivatal közreműködésével központi elosztású szereket is átvehetnek intézményeink. – Az idei sajnos a vírus éve volt nemcsak Vépen, hanem az egész országban, a világon is. Tervezünk, de a terveink bizonytalansági tényezője még nagy, ennél csak a bizakodásunk nagyobb, hogy a védőoltások megérkezésével úrrá leszünk a bajon. Köszönöm valamennyi vépi polgár, valamennyi támogatónk segítségét, hogy az év nem mélyrepülés volt a város életében, hanem egy bizakodással teli, fejlődésre kész közösség lép át 2021-be. Egészségben gazdag, boldog új évet kívánok!