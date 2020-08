Biztonsági intézkedésekkel készülnek a szombathelyi egyetemi kollégiumok a tanévkezdésre

Bár vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartaniuk a szombathelyi egyetemistáknak, a kollégiumi életet megnehezítő szigorításokról nincs szó.

Az ELTE kommunikációs osztálya közleményben tudatta: az egyetem az országos tiszti főorvos állásfoglalását mérlegelve úgy határozott, hogy minden kollégiumi épületében – így a szombathelyi Pável Ágoston Kollégium mindkét épületében is – kétágyassá alakítja a szobákat, hogy tartható legyen a javasolt másfél méteres védőtávolság.

Véget ért már az egyetemi kollégiumok felvételi eljárása, ennek alapján elmondható, hogy minden jelentkezőnek jut hely még a „kétágyasítás” mellett is Szombathelyen. A kollégiumi díjak nem változnak az előző évhez képest.

A koronavírus-járvány esetleges második hullámára készülve szigorúbban ügyelnek a higiéniára: mind a Magyar úti, mind az Ady téri kollégiumban kézfertőtlenítőket helyeztek el a bejáratoknál, a takarítás és fertőtlenítés is gyakoribb lesz az épületekben. Kérdésünkre elmondták: közös rendezvények egyelőre nem tarthatók a bentlakók számára. A közösségi terek használatát is külön szabályozzák, a szobákon kívüli helyiségekben kötelező és ellenőrzött lesz a maszkviselés. Átmenetileg vendégeket sem fogadhatnak a kollégisták.

Hozzátették: az intézkedésekkel és azok előkészítésével minden esetben a hallgatók egészségének védelmét tartották szem előtt.

– A járványügyi intézkedéseket természetesen a II. János Pál Szakkollégiumban is be kell tartani – mondta Gaspari Gábor szakkollégiumi igazgató. Azt is megtudtuk tőle, hogy az ELTE kollégiumától eltérően ők nem szobákban, hanem apartmanlakásokban szállásolják el a hallgatókat, melyek közül egyet, a legkisebbet idén nem adták ki – elkülönítőként, üresen hagyják arra az esetre, ha bárkit el kellene választani a közösségtől koronavírus-gyanú miatt. A lakásokon kívüli közösségi terekben egyrészt maximalizálták a létszámot, másrészt kötelező maszkviselést írnak elő. Minden kollégistának kérdőívet kell kitöltenie a szállások elfoglalása előtt egyebek között arról, hogy járt-e piros vagy sárga besorolású országban az augusztus 24-ei beköltözést megelőző két hétben – tudtuk meg az igazgatótól. A szakkollégium szerződést kötött egy szombathelyi háziorvossal, aki üzemorvosi minőségben a koronavírus-gyanús eseteket a megfelelő protokoll szerint ellátja. Csökkentik emellett a közösségi rendezvények számát, valamint a nagy létszámú rendezvényeket a kötelezően előírt biztonsági távolságok megtartásával tartják meg – ennek megfelelően a lelkigyakorlatokat nagyobb templomba költöztetik. A szokásos közgyűléseiket online intézik. A lakásokban is helyeztek ki kézfertőtlenítőt – sőt az épületek bejáratánál még egy piros talpfertőtlenítő szőnyeget is.

Kérdéseinkkel megkerestük a PTE Egészségtudományi Karának Szombathelyi Képzési Központjához tartozó kollégiumát is – lapzártánkig nem érkezett válasz.