Biztonságos adventet mindenki számára!

Folytatódott a Vas Megyei Rend­őr-főkapitányság Bűnmegelőzési osztályának akciója, megyeszerte hívják fel a lakosság figyelmét a vagyonvédelmi szabályokra.

A nagy forgalom, a tömeg, a vásárlási láz közbeni idegesség mind jellemző advent környékén a bevásárlókra, és ez kedvezhet a tolvajoknak. A rendőrök több forgalmasabb üzletközpontban és a vásárok környékén próbálják felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára a „Biztonságos adventet kívánunk” című programban.

Kitelepüléseket szerveznek, információs pontokat működtetnek és szórólapoznak is. A standokon vagyonvédelmi ismereteket adnak át, de a kisebbeknek például totót is készítenek a témában. Tegnap a megyeszékhelyen közösségi szolgálatot teljesítő diákok osztogattak szórólapokat, például a Fő téren is. Ezeken könnyen értelmezhetően, összefoglalóan, pontokba szedve olvashatja a lakosság a legfontosabb tanácsokat.

Nem csak arról értesülhetnek, hogyan vigyázzanak értékeikre a zsúfolt vásárokon, de az internetes vásárlás szabályai­ról is kapnak informá­ciókat. Fontos például, hogy ha tehetjük, keressük a „megbízha­tó bolt” minősítésű webhelyeket, olvassuk el a vásárlói bejegyzéseket és járjunk utána a reklamációs lehetőségeknek is.

Ha néhány alapvető szabályt betartunk, sokkal kevesebb az esélye, hogy a karácsonyi készülődés alatt áldozatokká válunk.